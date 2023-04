In Burscheid kann man in Kultur baden

„Blaue Glücksorte im Bergischen Land“: Neues Buch verrät die schönsten Orte mit und am Wasser.

Von Stephan Eppinger

Burscheid. Im Bergischen Land hat Wasser schon immer Energie, Kraft und Leben bedeutet – so wurden Mühlen mit Wasser angetrieben, und das Nass sorgte auch dafür, dass die großen Schmiedehämmer ihren Betrieb aufnehmen und die Industrialisierung vorantreiben konnten. Und Wasser gibt es auch heute im Bergischen Land noch reichlich – zahlreiche Flüsse, Bäche, Stauseen und Mühlenteiche finden sich dort.

Wasser bedeutet für den gestressten Menschen von heute vor allem Erholung. Das gilt für das Schwimmen im Panoramabad genauso wie beim Kaffeetrinken am plätschernden Fluss, beim Steuern von Modellbooten oder beim Besuch eines alten Industriedenkmals. In seinem neuen Buch „Blaue Glücksorte im Bergischen Land“ stellt Autor Jens Höhner genau solche besonderen Plätze vor. Sie liegen manchmal direkt vor der eigenen Haustür oder bieten sich auch für einen ausgedehnten Tages- oder Wochenendausflug an.

Unter den ausgewählten 80 Orten, bei denen Höhner auch immer den Blick auf die dazugehörenden Menschen wirft, finden sich auch zwei auf Burscheider Stadtgebiet. So kann man direkt in der Stadt in Kultur baden. Von 1914 bis 1976 gab es in Burscheid für die Goetze-Arbeiter ein öffentliches Badehaus mit Duschkabinen, in denen man sich für 40 Pfennige erfrischen und säubern konnte. Heute beherbergen die alten denkmalgeschützten Räume das „Kulturbadehaus Burscheid“, das seinen Besuchern ein facettenreiches Programm von Musik und bildender Kunst bis hin zu Kabarett und Kleinkunst bietet. Zusammengestellt wird das Programm vom Kulturverein mit seiner Vorsitzenden Jelle von Dryander.

Den Burscheidern, aber auch vielen anderen Menschen in der Region, ist die Lambertsmühle am schmalen Wiehbach mit ihrem alljährlichen Fest am Mühlentag gut bekannt. Besucht hat der Autor den Vorsitzenden des Fördervereins, Armin Busch, der ihm den urigen Weinkeller genauso gezeigt hat wie die Schmiede, das stattliche Eichenrad, den Bauerngarten oder die Bienenvölker, die dort zu Hause sind.

Zu den besonderen blauen Glücksorten gehört das Wasserspiel im Altenberger Märchenwald von Marcel Kreber, wo bei Musik im sonst dunklen Raum dank 16 Pumpen die tanzenden Wasserfontänen erstrahlen. 1956 hat der Gründer des Märchenwaldes, Wilhelm Schneider, diese Wasserorgel nach Altenberg gebracht, wo im Park 18 Märchenszenarien zu bewundern sind.

Besonders beliebt sind Wildparks oder das Naturgut Ophoven

Zu den beliebten Orten in der Umgebung zählt der Wildpark Reuschenberg, wo die beiden Fischotter Abate und Frodo ihr Nass so richtig genießen, wenn sie nicht gerade mit Sabine Honnef, die den Tierpark leitet, schmusen. Neben ihnen gibt es in Leverkusen insgesamt 250 Wald- und Haustiere in 50 Arten vom Luchs und der Wildkatze bis zu den Gänsegeiern und den Ziegen.

Zu den beliebtesten Ausflugsorten, vor allem für Familien und Schulklassen, gehört das Naturgut Ophoven in Opladen, wo die Besucher viel über die Natur und ihren Schutz lernen können. Eine grüne Brücke zum Rhein bildet der Neuland-Park auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau in Leverkusen.

Weitere Besuche in der Stadt führen zum Hitdorfer Hafen und zur Schiffsbrücke an der Wuppermündung in Rheindorf. Dazu kommt der markante Wasserturm in Bürrig und das Industriemuseum im Freudenthaler Sensenhammer in Schlebusch oder die Strandbar in Wiesdorf.

Ein Kleinod voller Kunst ist der Sinneswald im Murbachtal mit jährlich wechselnden Ausstellungsobjekten unter freiem Himmel von verschiedenen Kunstschaffenden rund um den früheren Mühlenteich. Besucht werden in Leichlingen außerdem die Wasserbüffel von Elke Quanz im Weltersbachtal.

Weitere Ausflugsziele sind beispielsweise die Modellboote auf dem Abtskücher Stauteich, das Freibad in der Wuppertaler Mirke, der Balkhauser Kotten und der Botanische Garten in Solingen, das Panoramabad in Engelskirchen, das Island in Elberfeld, das Aalfischerei-Museum in Monheim, der buddhistische Garten in Waldbröl und das Wasserschloss Georghausen in Lindlar.

Das Buch

Jens Höhner: „Blaue Glücksorte im Bergischen Land“, erschienen im Droste-Verlag, 168 Seiten, 15,99 Euro; ISBN 978-3-7700-2359-2. Erhältlich online oder im Buchhandel vor Ort.