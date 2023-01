In Burscheid haben 701 Menschen keine Anstellung

Burscheid. Traditionell steigt die Arbeitslosigkeit zu Jahresbeginn an. Auch der Januar 2023 macht da keine Ausnahme. Der Arbeitsmarkt bleibe stabil – trotz „geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten“: So fasste es Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg, für die bundesweite Entwicklung zusammen. Und die zeichnet in kleinerem Rahmen auch der Rheinisch-Bergische Kreis nach, in dem die Arbeitsagentur Bergisch Gladbach pünktlich zum Monatsende ihre Zahlen vorlegte.