Megaphon Racing Center: Im April startet neue Rennserie

Burscheid. Es wird auf die Tube gedrückt: Das Megaphon Racing Center, Höhestraße 56, lädt mit seiner rund 45 Meter langen Slotcar-Strecke zu einer dreimonatigen Rennserie für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren ein. Wie nun die Stadtverwaltung mitteilt, läuft die Rennserie von April bis Juni, immer am 1. Mittwoch im Monat. Los geht es mit den ersten Rennen am Mittwoch, 5. April, von 16.30 bis 18.30 Uhr. Am 3. Mai und 7. Juni finden zur selben Uhrzeit die weiteren Wettbewerbe der Serie statt. Gestartet wird in verschiedenen Altersgruppen. Die feierliche Siegerehrung ist für Mittwoch, 14. Juni, um 17 Uhr geplant.