Illegales Kfz-Rennen auf der A1: 28-jähriger bei Burscheid verunfallt

Strafermittlungen laufen

+ © Tim Oelbermann Der BMW schleuderte über die Schutzplanke der Ausfahrt in den Grünbereich. © Tim Oelbermann

Einer der Wagen schleuderte über die Schutzplanke. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Burscheid. Am Sonntagabend (7. August) hat die Polizei Köln an der A1 Höhe Burscheid einen schwer beschädigten 3er BMW sichergestellt und Strafermittlungen gegen den 28 Jahre alten Fahrer eingeleitet. Der Mann soll sich laut Zeugenangaben gegen 19.40 Uhr ein illegales Kfz-Rennen mit einem anderen noch flüchtigen BMW-Fahrer geliefert haben.

Rücksichtslos und mit überhöhter Geschwindigkeit dichtauf seien die Beteiligten vom Überholstreifen in Richtung Dortmund aus unmittelbar auf den Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle gezogen, so mehrere Zeugen. Dort touchierte der Sportwagen des 28-Jährigen den Mercedes eines 56 Jahre alten Hageners und schleuderte über die Schutzplanke der Ausfahrt in den Grünbereich.

Der 28-Jährige wurde schwer verletzt. Der 56-Jährige flüchtete.