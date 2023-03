Herr Lambertz, wie sieht für sie die perfekte Bewerbung aus?

Wolfgang Lambertz, Geschäftsführer der Tool Factory in Burscheid.

Was müssen Bewerber beachten, was ist Unternehmen wichtig: Wir haben Wolfgang Lambertz von Tool Factory gefragt.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Viele Unternehmen sind händeringend auf der Suche nach Mitarbeitern. Der Fachkräftemangel macht sich mit Vehemenz bemerkbar. Wir haben bei Wolfgang Lambertz, Geschäftsführer der Tool Factory im Gewerbegebiet Linde, nachgefragt, wie er die Suche angeht und worauf es aus seiner Sicht bei Bewerbungen ankommt.

Wie finden Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen? Ist die Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf noch aktueller Stand?

Wolfgang Lambertz: Es ist schwierig, geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu finden. Daher arbeiten wir mittlerweile überwiegend mit Personaldienstleistern oder Headhuntern zusammen, die uns geeignete Profile weiterleiten. Ja, der tabellarische Lebenslauf ist uns wichtig, um einen guten Eindruck von der Berufserfahrung und den Stationen der Bewerberinnen und Bewerber zu bekommen.

Welche Rolle spielt die äußere Form der Bewerbung, also Dinge wie Rechtschreibung oder Foto?

Lambertz: Es kommt auf die ausgeschriebene Position an. Je nach Anforderung ist die äußere Form der Bewerbung schon wichtig. Es hilft uns nicht, wenn wir jemanden für eine strukturierte Arbeit suchen und die Bewerbungsunterlagen völlig unstrukturiert und fehlerbehaftet sind.

Ist die „Lücke im Lebenslauf“, die früher unbedingt übertüncht werden musste, noch ein Makel?

Lambertz: Auch hier kann ich nur sagen, es kommt drauf an – auf die Größe der Lücke. Die wenigsten Lebensläufe laufen linear und fehlerfrei, von daher ist gegen eine Lücke grundsätzlich nichts zu sagen. Wenn die Lücke sich aber über Jahre zieht oder öfter auftritt, frage ich schon kritisch nach.

Ist es sinnvoll, persönliche Details wie Interessen und Hobbys anzugeben?

Lambertz: Es ist auf jeden Fall nichts dagegen einzuwenden – so bekommt man schon einen ersten Eindruck von der Bewerberin oder dem Bewerber.

In welcher Form finden Bewerbungsgespräche heute statt?

Lambertz: Ich bevorzuge persönliche Gespräche. Aber nicht ganz klassisch mit den Fragen „Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?“ oder „Was sind Ihre Stärken und Schwächen?“, sondern eher als relativ lockeres Kennenlerngespräch. Natürlich geht es auch um die Fähigkeiten des Bewerbers oder der Bewerberin und darum, was wir ihm oder ihr bieten, aber ich möchte mir in erster Linie ein Gesamtbild von meinem Gegenüber machen.

Wie gut sind die Bewerber heutzutage vorbereitet, und wie müssten sie es aus Ihrer Sicht heraus sein?

Lambertz: Die meisten Bewerber und Bewerberinnen sind sehr gut vorbereitet – sie können etwas über uns und die Position sagen, und wir können gut über ihren Lebenslauf sprechen. Das reicht mir in der Regel.

Gibt es Fehler, vor denen sich Bewerber hüten sollten?

Lambertz: Bewerber sollten sich mit überzogenen Forderungen zurückhalten. Man sollte sich vorher etwas schlau machen, was gängige Gehaltsvorstellungen sind und nicht Sonderregelungen in Bezug auf Arbeitsplatz oder Arbeitszeit einfordern. Meistens gibt es vorhandene Strukturen in Unternehmen, die für alle gelten, und ich kann und möchte nicht für eine Person eine Ausnahme machen.

Ältere Arbeitnehmer werden wichtiger. Gibt es Besonderheiten bei ihrer Bewerbung?

Lambertz: Wir stellen schon fest, dass ältere Bewerber und Bewerberinnen noch sehr stark auf die äußere Form und die „Regeln“ für Bewerbungen achten. Hier erhalten wir immer die klassischen Bewerbungsunterlagen.

Informieren Sie sich vorab über Bewerber in den Sozialen Medien?

Lambertz: Nein, das machen wir nicht.

Gibt es Möglichkeiten, die Tool Factory kennenzulernen – beispielsweise bei einem Praktikum?

Lambertz: Ja, wir bieten auch Praktika an. Allerdings lassen wir die meisten Bewerberinnen und Bewerber ohnehin mindestens einen Tag Probearbeiten. Hier können sich beide Seiten kennenlernen – der Bewerber oder die Bewerberin vor allem die Kollegen, die Aufgabe und das Umfeld. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht.

Firmen klagen darüber, dass es schwerer geworden ist, gute und passende Bewerber zu finden. Teilen Sie diesen Eindruck?

Lambertz: Ja, auf jeden Fall. Wir haben immer wieder offene Stellen, für die wir lange nach geeigneten Kandidaten oder Kandidatinnen suchen. Oder sehr große Kompromisse eingehen müssen, um die Stelle zu besetzen. Aktuell sind wir gut aufgestellt und müssen glücklicherweise nicht suchen, aber der Fachkräftemangel macht sich immer öfter bemerkbar.