Hundertjähriger hält nichts vom Ruhestand

Glückwunsch

+ © Nadja Lehmann Hellwach und interessiert mit 100: Otto Claas feierte am Samstag offiziell, am Sonntag mit der Familie. © Nadja Lehmann

Jeden Tag arbeitet Otto Claas im Autohaus Lauer und Süwer. Dort gratulierten ihm nun Besucher und Kunden zum Geburtstag.

Von Nadja Lehmann

Er bleibt sich auch an seinem 100. Geburtstag treu: Auf Anzug hat Otto Claas verzichtet. Lieber hat er zu seinem Markenzeichen gegriffen, dem blauen Arbeitskittel. Und so, wie ihn alle kennen, steht er am Samstagmorgen an seiner Wirkungsstätte, dem Autohaus Lauer und Süwer, schüttelt Hände, nimmt Glückwünsche entgegen und hat für jeden Gratulanten ein paar Worte und ein offenes Ohr. Wie es ihm geht? „Wie immer gut“, verrät er, kurz bevor sich die Besucherschlange bildet, die ihm die Hand schütteln will. Nur ein bisschen aufgeregt, das sei er an seinem Ehrentag jetzt doch. „Meinen Kittel musste ich anziehen. Ohne ihn hätte mich keiner erkannt und alle hätten mich gesucht“, sagt er spitzbübisch.

Der 100. Geburtstag – er ist für Otto Claas kein Grund, an den Ruhestand auch nur zu denken. Denn in seinem Autohaus arbeitet er immer noch, jeden Tag. „Ich wohne nebenan“, sagt er und deutet über die Straße. So könne er rasch herüberkommen, von 9.30 bis 13 Uhr sei er aber ohnehin da. Und er ist fit wie ein Turnschuh. Geistig hellwach und interessiert. Ein Phänomen.

„Ich bin stolzer Arbeitgeber des Jubilars“, stellt sich Geschäftsführer Karsten Süwer den Besuchern vor. Er hat den Empfang organisiert, eine kleine Bar gibt es, Tische und Stühle sind aufgestellt. Süwer erinnert sich an die Übernahme 2016: „Da guckt man sich natürlich auch die Arbeitsverträge an. Und einen gab es, da war als Geburtsdatum 1919 angegeben.“

HINTERGRUND BERUF Anfang 2019 gab es eine besondere Ehrung für Otto Claas: Obermeister Reiner Irlenbusch überreichte ihm im Autohaus Lauer und Süwer den Eisernen Meisterbrief. Für Irlenbusch eine Premiere: „Ich habe noch nie einen Eisernen Meisterbrief übergeben.“ ÜBERGABE Im Jahr 2016 hat Familie Claas ihr Autohaus an der Hauptstraße abgegeben, es wurde zum Autohaus Lauer und Süwer.

Und lächelnd: „Da dachten wir, das wäre etwas Nettes fürs Archiv.“ Falsch gedacht. Denn dieser besondere Arbeitsvertrag ist vom Archiv weit entfernt – und Otto Claas wird gebraucht wie eh und je. „Wir haben im vergangenen Jahr 1200 Fahrzeuge ausgeliefert. Rund die Hälfte hat Otto Claas zugelassen. Ohne ihn würde auf Burscheids Straßen nicht viel gehen“, sagt Karsten Süwer. Ein Phänomen halt.

Auch für Landrat Stephan Santelmann. Hundertjährigen hat er schon öfters gratuliert. „Einem Hundertjährigen, der noch arbeitet, aber noch nie“, bekennt er – und zollt der „großartigen Lebensleistung“ Respekt.

Das Gehirn habe keine Zeit gehabt, einzurosten, sagt der Jubilar

Gibt es ein Rezept? Ein Geheimnis? „Ich bin bis heute bei der Arbeit geblieben. Mein Gehirn hatte keine Zeit, einzurosten“, sagt Otto Claas. Und auch im Alter ist er gern noch flott unterwegs, wie sein Chef schmunzelnd anhand eines Blitzerfotos verrät. Die Straßenverkehrsämter kennt der Hundertjährige aus dem Effeff. Mitsamt ihren Mitarbeitern. Den Kontakt und die Gespräche – das schätzt er. Ebenso wie seine jährliche Urlaubsreise nach Borkum.

Und auch seinen Haushalt auf 80 Quadratmetern hat er nach wie vor im Griff, mitsamt Kochen, Waschen, Aufräumen und Heimwerkern. Abends telefoniert er mit seiner Freundin. „Jeder hat seinen Haushalt“, sagt der Jubilar.

Gearbeitet hat er, seit er vier war: „Da hat meine Mutter mich als Boten über die Dörfer geschickt.“ Denn diese hatte ein Lebensmittelgeschäft an der Mittelstraße – und der kleine Otto lieferte Ware auf seinem Fahrrad aus. „Ich suche die Arbeit“, sagt er.

Am Samstag aber musste sie zurückstehen. Auch Sohn und Tochter waren gekommen, ein Enkel aus Australien, ein anderer von der Nordsee, die sieben Urenkel – und viele Kunden und Weggefährten, die „ihren“ Otto Claas herzlich umarmten. „Ich habe viel erlebt“, sagt er selbst. Vom Krieg mag er nicht mehr sprechen, nicht von den Zeiten bei der Marine, auch nicht von den harten Nachkriegsjahren. Lieber vom Kauf des Grundstücks 1966, auf dem das Autohaus steht, das er aufbaute und 1972 eröffnete. Nach wie vor steht der Name Claas mit am Autohaus.

Doch von sentimentaler Erinnerung hält der 100-Jährige nichts. Er blickt nach vorn. „Wünsche habe ich immer. Ich bin nun mal ein Plus-Mensch.“