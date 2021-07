Sie hütet einen Schatz auf Zeitungspapier

Hobby

Grete Klippert sammelt den Bergischen Volksboten. Sie hat alle Ausgaben seit 1949 und liest gerne darin nach.

Von Sabine Wurmbach

Lange Zeit war die morgendliche Lektüre des Bergischen Volksboten für viele ein festes Tagesritual. Besondere Artikel wurden schon mal ausgeschnitten und aufgehoben. Aber manchem Burscheider reicht selbst das nicht. Wie zum Beispiel Grete Klippert, die eine stattliche Reihe von Jahresbänden der hiesigen Tageszeitung ihr Eigen nennt. Für sie als aktives Geschichtsvereins-Mitglied stellt die Zeitung vielmehr eine lohnenswerte Lektüre dar.

Wenn man die Regalwände voller mächtiger Zeitungsjahrgänge sieht, kommt unwillkürlich die Frage auf: Warum schafft man sich solche Bestände an und was verbindet einen mit diesen schier endlosen Papiersammlungen?

Wie so oft stand am Anfang der Geschichte ein Zufall, der uns die Bände ins Haus brachte. Alles begann Mitte der 1970er Jahre, als der Drucker Bernd Fehl noch Restbestände des Bergischen Volksboten lagerte. Diese Dubletten der Jahresbände 1949 bis 1972 sollten eigentlich an den Verlag des Bergischen Volksboten direkt verkauft werden. Doch der lehnte überraschender Weise ab, da man angeblich weder über Interesse noch Raum für die Bände verfügte. Daraufhin hatte ihr Mann, Friedrich Klippert, spontan die Idee, die verwaiste Zeitungssammlung privat für die Familie zu erwerben. Deshalb wanderten die 95 Bände direkt in die gute Stube des Hauses am Ende der Griesberger Straße. Später kamen weitere Bände dazu, die die Familie auf eigene Kosten von Roland Schwamborn binden ließ. Nur ein stabiles Regal im Wohnzimmer aus Steinen und Beton konnte die Zeitungen aufnehmen, denn die wuchtigen Bände wiegen zwischen 2,9 und 6,2 Kilogramm pro Stück.

Was verbirgt sich denn zwischen den eher unscheinbaren, grauen Buchdeckeln? Edelmetall oder Edelsteine gewiss nicht! „Ganz einfach, für mich und meine Familie ist es ein lebendiges Stück Geschichte – Geschichte von Burscheid“, sagt Grete Klippert. „All’ die Ereignisse, die Leute und Persönlichkeiten, die uns ein Leben begleitet haben, kommen darin vor. Wie zum Beispiel der Boomwollekopp mit seinen Texten, die sind heute noch herrlich!“

Räumliche Änderungen kündigten sich in der Wohnung von Grete Klippert an. Und damit die Frage nach der zukünftigen Aufbewahrung der „dicken Brocken“, den Bänden der Sammlung.

PRIVATARCHIV 167 Jahrbücher des Bergischen Volksboten hat Grete Klippert gesammelt. 625,5 Kilogramm sind die Bände insgesamt schwer. 1949 ist der erste Zeitungsjahrgang im privaten Archiv der Familie Klippert. 1861 ist der Bergische Volksbote erstmals erschienen.

Sie aufzugeben war keine Option. „Der Bergische Volksbote hat immer einen festen Platz in unserer Familie. Es wurde und wird immer lebhaft über die aktuellen Themen in der Stadt und in der Welt diskutiert.“ Friedrich und Grete Klippert waren lange Jahre Mitglieder des Burscheider Stadtrates. „Dabei kommen auch immer wieder Themen aus der Vergangenheit auf, die wir im Bergischen Volksboten nachblättern“, erklärt sie. „Aber nicht nur unsere Familie interessiert sich. Immer wieder kommen Burscheider zu uns, die nachfragen: Dinge, die sich aus ihrem Umkreis ergeben, aus Burscheid oder auf den Sportseiten stehen. Hier findet man das ja alles“, berichtet Grete Klippert während sie lebhaft in den stummen Papierbänden blättert.

„Zufällig ergab es sich“, so Grete Klippert weiter, „dass der Bergische Geschichtsverein ein neues Domizil für sein Archiv suchte.“ Dann wurden Räume in der ehemaligen Zoohandlung an der Höhestraße frei. Da der Geschichtsverein nicht alle Räume benötigte, entschloss sich Grete Klippert, gemeinsam mit ihren Söhnen, einen Raum privat - nur für ihre Sammlung - zu mieten. Dann ist Einsatz gefragt. Die Bände werden noch zuhause gründlich gereinigt und ordentlich sortiert. Dann transportieren die Söhne in unzähligen Fahrten mit jeweils mehreren Partien insgesamt 167 Jahrbücher.