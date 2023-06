Höhenflüge von der britischen Insel

Konzert der „Musicalischen Academie von 1812 zu Burscheid“

Von Peter Klohs

Burscheid. Mit „Höhenflug“ war das diesjährige Konzert der „Musicalischen Academie von 1812 zu Burscheid“ überschrieben. Der Saal der freikirchlich Evangelischen Gemeinde an der Weiherstraße war am Sonntagnachmittag ausnehmend gut besucht. Auf dem Programm stand hauptsächlich Musik aus Großbritannien, von britischen Komponisten erdacht oder auf Volksliedern der Insel zurückgehende Weisen. In 80 Minuten erlebten die Besucher so unterschiedliche Komponisten wie Karl Jenkins und Ralph Vaughan Williams.

Karl Jenkins, vor 50 Jahren Kopf der experimentellen Jazzrock-Combo Soft Machine, eröffnete den Reigen mit „Palladio“, einem Werk für Streicher und zwei Soloviolinen, das mit seiner spannenden Musik zwischen Barock und Minimalmusik pendelt. Rhythmisch ist die Musik durch einen steten Puls dem Rock verwandt.

Kees Schoonenbeek ist ein niederländischer Komponist, der sich jedoch des britischen Liedes „Scarborough Fair“ angenommen hat, um es kunstvoll und zeitversetzt von Harfe, Violine und Flöte spielen zu lassen. Der Dirigent der Academie, Nicolai Dembowski, unterstützte das Quartett mit seinem Pianospiel. Noch vor der Pause erklang der Höhepunkt des Nachmittags: „The lark ascending“ (auf deutsch: Die aufsteigende Lerche) von Ralph Vaughan Williams beschreibt in Tönen genau das: wie die Lerche am frühen Morgen singend aufsteigt, ihren Flug am Himmel, die Landschaft. Das gut 15-minütige Stück für Orchester und Solovioline ist ein Paradestück für die Solistin. Juklia Weissmann genoss ihre Ausbildung am Tschaikowsky-Konservatorium in Moskau und lebt seit 1998 in Deutschland. Die vertrackten Läufe des Lerchengesangs gestaltete sie wohldosiert und nicht zu penetrant. Die Komposition im spätromantischen Stil endet mit einer unüblichen langen Solo-Kadenz in den höchsten Tönen ihres Instrumentes. Ein Jubelsturm nach dieser Darbietung belohnten Solistin und Orchester.

Nach der Pause erklang erneut Vaughan Williams. Gemeinsam mit dem Streicherensemble der Burscheider Musikschule war die „Fantasia on Greensleeves“ zu hören, eine Bearbeitung des bekannten englischen Liedes aus dem 16. Jahrhundert. Mit Thomas Morleys „Now is the month of maying“ konnten sich die Bläser des Orchesters auszeichnen, bevor mit Edward Elgars „Salut d’amour“ für vier Minuten eine schwelgerische und hart am Rand des Kitsches vorbeischrammende Salonmusik erklang. Der offizielle Teil des Konzerts endete mit der „Feuerwerksmusik“ von G. F. Händel.

Nächstes Konzert im Januar 2024

Aber die Besucher im großen Saal der freikirchlichen Evangelischen Gemeinde hatten noch nicht genug und verlangten stürmisch eine Zugabe. Die sie mit dem ersten Marsch aus Elgars „Pomp and circumstance“ erhielten. Elgar beweist in diesem Stück, dass er mehr kann als Salonmusik zu schreiben. Die „inoffizielle Nationalhymne Großbritanniens“ spielte die Musicalische Academie schwungvoll und energiereich. Das singbare Hauptthema des Stückes wurde dynamisch herausgearbeitet.

Leider wird man auf das nächste Konzert der Academie etwas länger warten müssen. Es wird am 27. Januar 2024 stattfinden.