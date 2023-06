Hilgener geben sich ein Stelldichein

Auf dem Raiffeisenplatz wurde das traditionelle Brunnenfest gefeiert.

Von Sabine Naber

Burscheid. „Es ist einfach wunderschön, wieder gemeinsam zu feiern. Vor allem, weil die Hilgener offensichtlich ein Abo aufs gute Wetter bei ihren Festlichkeiten haben“, begrüßte Bürgermeister Dirk Runge von der Bühne aus gut gelaunt die vielen Besucher, die sich zur offiziellen Eröffnung des 14. Brunnenfestes am Samstagabend auf dem Raiffeisenplatz versammelt hatten.

Er schilderte kurz die Entstehungsgeschichte des Brunnenfestes und erinnerte daran, dass der Brunnen die Menschen in der Umgebung nach dem Ersten Weltkrieg mit Trinkwasser versorgt hatte. „Sie holten sich ihr Wasser von dort nach Hause, denn nicht alle bekamen Trinkwasser in ihren Wohnungen.“ Schließlich habe der Brunnen aber dem Ausbau der Witzheldener Straße weichen müssen.

+ Gleich am Freitagabend legte die Band Sixseven quasi als Wiederholungstäterin los: Sie war bereits schon einmal in Hilgen gewesen. © Doro Siewert

Runge bedankte sich beim Team des Initiativkreises „Hilgen lebt“, bevor er das Mikrofon an Angelika Hammerschmidt weitergab. Sie ist seit der Gründung des Initiativkreises dabei und vertrat als Beisitzerin die Vorsitzende Waltraud Küpper, die erkrankt war. Sie hieß die Festgemeinde willkommen und zitierte als Erstes die Ziele von Eggert Schiffler, des Gründungsvorsitzenden: „Zusammenhalt im Ortsteil Hilgen, Pflege der Gemeinschaft – das sind die Grundlagen, die uns als Verein ausmachen.“ Leider habe man in dieser Woche die traurige Nachricht bekommen, dass der Vereinsgründer kurz vor seinem 85. Geburtstag verstorben ist. „Ihm ist zu verdanken, dass wir das Brunnenfest heute feiern. Auf seine Initiative hin wurde der Nachbau des Hilgener Dorfbrunnens zum neuen Mittelpunkt in unserem Heimatort“, sagte Angelika Hammerschmidt und erinnerte an viele Feste und Aktionen, beispielsweise die 500-Jahr-Feier oder auch an die Chronik 500 Jahre Hilgen, die sein Verdienst gewesen seien. „Wir sind traurig, dass er nicht mehr dabei sein kann. Aber ich weiß, er würde sich freuen, wenn wir heute in seinem Sinne das Brunnenfest feiern, lachen und das Fest genießen“, war sie sich sicher.

Angelika Hammerschmidt dankte dem Aufbauteam

Angelika Hammerschmidt dankte vor allem dem Aufbauteam, das bereits seit Freitagmorgen im Einsatz war. Und auch den Sponsoren und Bürgermeister Runge, der einmal mehr die Schirmherrschaft übernommen hatte. Und sie machte schon Lust auf den zweiten Festtag, an dem die Besucher ein buntes Bühnenprogramm und einen Mix aus unterschiedlichen Ständen der einzelnen Vereine und Institutionen erwarteten.

Nach der Eröffnung füllte sich der Raiffeisenplatz rasch. Bekannte und Nachbarn trafen sich, es wurde geplaudert und dazu ein kühles Getränk genossen. Neben einem professionellen Grillgut-Anbieter wurde unter anderem unter dem roten Zeltdach der „Kleinen Strolche“ mit knusprigen Bratwürsten im Brötchen dafür gesorgt, dass niemand hungrig blieb. „Wir sind heute zu sechst hier, Vorstand und sehr engagierte Eltern unserer Kindertagesstätte“, erzählte Leiterin Ulrike Kreffter. „Der Erlös des Festes kommt natürlich unseren Kindern zugute. Vorstellbar ist ein schöner Ausflug“, war man sich einig. Das Schönste am Brunnenfest aber sei, dass viele ehemalige Kita-Kids vorbeikämen. „Es ist schön zu sehen, was aus ihnen geworden ist.“

Kaum noch ein Durchkommen gab es dann, als die Rock-Cover-Band Sixseven die Bühne betrat. „Wir haben im vergangenen Jahr schon so schön mit euch gefeiert, da dachten wir, wir kommen einfach noch mal“, wurden die Besucher begrüßt. Und gleich rockten sie mit „Born to be wild“ die Bühne. Das Publikum war begeistert.

Der Sonntag gab sich familiär: mit Frühkonzert mit den Dab’s und mit Zauberkünstler Pascal Thomas. Mit dabei war auch die DLRG mit einer Vorführung.

Hintergrund

Als der Hilgener Brunnen im Jahre 2008 am Kreuzungspunkt Kölner Straße/Witzheldener Straße wiederhergestellt wurde, erhielt Burscheid ein Stück seiner Geschichte zurück. Für den Initiativkreis „Hilgen lebt“ ist das Grund genug, mit Hilfe von Handel und Gewerbe, Vereinen, Schulen und Kindergärten in jedem Jahr zu einem abwechslungsreichen Brunnenfest für Jung und Alt einzuladen und so auch zahlreiche Besucher nach Hilgen zu locken.