Hilgen rüstet sich fürs schnelle Internet

Ösinghausen, Benninghausen und Kippekofen haben es schon, Hilgen auch bald in Gänze: das Glasfaserkabel. Nun rückt für das schnelle Internet auch die Burscheider Innenstadt in den Mittelpunkt.

Hannoveraner Unternehmen Novanetz nimmt nun die Innenstadt in den Fokus.

Ösinghausen, Benninghausen und Kippekofen sind bereits auf Tempo gepolt: Der Glasfaserausbau in Burscheid schreitet zügig voran. Die drei Ortschaften sind bereits dabei, nun wird auch Hilgen ans schnelle Glasfasernetz angeschlossen worden und geht online. Die ersten Kunden im Norden Hilgens sind schon im schnellen Netz; der gesamte Ortsteil ist jetzt neben Grünscheid, Nagelsbaum und Dierath zum Ausbau freigegeben. Dort wurden in den vergangenen Wochen noch viele Verträge eingereicht. Und: Es können noch weitere Verträge auf die Reise gebracht werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Nun richtet Anbieter Novanetz den Blick auf die Burscheider Innenstadt. Ihr gilt der nächste Ausbaubereich. Ab sofort ist dort die Abgabe von Verträgen möglich. Allerdings gibt es eine Vorgabe: Sie lautet 40 Prozent. Denn erst, wenn rund 40 Prozent der Anwohner in der Innenstadt einen Vorvertrag über ein Internetprodukt von Novanetz abschließen, wird das Glasfasernetz mit Finanzmitteln von Investor Primevest kostenlos für die Anwohner errichtet. Geplant ist dazu am kommenden Dienstag, 28. Februar, eine Infoveranstaltung in Burscheid. Sie beginnt um 19 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum Megafon, Montanusstraße 15.

„Wir sind auf dem richtigen Weg, was mich sehr freut.“

Quasi von Norden, von Leichlingen, Witzhelden und Hilgen her, rückt der Internetanbieter nun an Burscheid heran. Bürgermeister Dirk Runge begrüßt das schnelle Internet. „Wir nähern uns mit dem Baustart in den Außenortsteilen und dem Vermarktungsstart in der Innenstadt unserem Ziel einer flächendeckenden Breitband-Glasfaserversorgung für ganz Burscheid“, sagt er. „Wir sind auf dem richtigen Weg, was mich sehr freut. Auch wenn man aktuell mit der Versorgung vielleicht zufrieden ist, steigen die Anforderungen. Für jeden unserer Bürgerinnen und Bürger – ob jung oder alt – sind mit dem Ausbau Vorteile verbunden. Allein die Wertsteigerung einer Immobilie darf nicht unterschätzt werden.“

„Ziel aller Kooperationspartner ist es, ein flächendeckendes FTTH-Glasfasernetz für das gesamte Stadtgebiet von Burscheid zu bauen und dadurch allen Bürgern einen Zugang zu dem Glasfasernetz zu ermöglichen“, sagt Klaus Leckelt, Senior Acquisition Manager bei Primevest. Zur Erklärung: Hinter „FTTH“ verbirgt sich „Fiber to the home“. Das Kabel führt also direkt ins eigene Zuhause.

Novanetz zeichnet für den technischen Aspekt verantwortlich, Primevest für den finanziellen. Primevest Capital Partners ist eine Investmentboutique, die Investmentstrategien in den Bereichen Parken, Telekommunikation sowie zeitgemäßes und bezahlbares Wohnen verfolgt. Laut eigener Aussage verwaltet das Konsortium mit rund 70 Mitarbeitern in Utrecht/Niederlande und Berlin aktuell ein Vermögen von drei Milliarden Euro, verteilt auf 33 Fonds.

Novanetz bringt Partner Primevest mit

Es ist ein Partner, den Novanetz mitbringt. Der Internet-Anbieter Novanetz, der in Hannover beheimatet ist, setzt ganz auf die Glasfaser. Selbstbewusst nennt man sich auf der Homepage „das schnellste Netz der Galaxie“. Bevorzugt bringen die Hannoveraner jene Ortschaften ans Netz, die bislang auf der Karte als weiße Flecken vom Highspeed ausgeschlossen waren. „Wir bauen ohne Fördermittel und ohne Baukostenzuschuss“: So hatte der geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens, Dennis Kornehl, sich und die Firma Anfang 2021 im Burscheider Stadtrat vorgestellt. Das Ziel von Novanetz sei kein geringeres als ein komplettes Versorgungsnetz zu verlegen. „Wir bauen eine komplett neue Infrastruktur“, erklärte Dennis Kornehl damals den Kommunalpolitikern. Beim Aufbau und Betrieb der Glasfaser-Infrastruktur arbeitet Novanetz mit Partnern wie lokalen Energieversorgern, Bauunternehmen oder Kommunen zusammen.

Alle Interessenten aus dem gesamten Burscheider Stadtgebiet können sich unter online registrieren lassen und sich bei Fragen direkt an Novanetz wenden: Tel. (05 11) 9 99 80 38 oder per E-Mail an info@novanetz.de.

glasfaser-burscheid.de

Glasfaser

Für die Burscheider Innenstadt ist bereits die Vorregistrierung möglich. „Das bedeutet noch keinen verbindlichen Vertragsabschluss. Online gibt es die entsprechenden Informationen und ein Kontaktformular. Wir versenden dann den Vertrag inklusive einer Broschüre zum Glasfaserausbau“, hatte Novanetz-Geschäftsführer Kornehl im Sommer erklärt. Ein flächendeckendes Glasfasernetz wird auch in Burscheids Nachbarstädten Leichlingen und Wermelskirchen angestrebt. In Leichlingen sind in vielen Außenbereichen und in Teilen der Innenstadt bereits viele Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen und können das schnelle Internet nutzen.