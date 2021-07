In Hilgen ließ es sich einst sehr gut shoppen

Burscheid

Geschäfte gibt es immer nich viele in Hilgen. Der Wettbewerb aber hat sich geändert: Kunden kaufen nun gern online.

Einkaufen einst und jetzt: Früher fuhr man nicht auf die grüne Wiese, sondern ging durch den Ort. Auch für Weihnachtsgeschenke.

Von Sabine Wurmbach

Früher, ja früher, war bekanntlich vieles anders. Zum Beispiel boten zahlreiche Geschäfte im Dorf ihre Waren zum Einkauf an. Ob es sich um das tägliche Brot oder größere Dinge wie Blusen, Delikatessen oder gar Weihnachtsgeschenke handelte – selbst Hilgen mit seinen Geschäften überzeugte mit einer großen Auswahl. Damals fuhr man ja noch nicht mit dem Auto zum Supermarkt auf der grünen Wiese. Nein, mit dem Einkaufsnetz oder dem Korb am Arm ging es Richtung Kölner Straße. Die Hilgener konnten zu jener Zeit zwischen verschiedenen Bäckereien, Metzgereien sowie Textilgeschäften wählen. Und am Wochenende bot sich noch ein Schaufensterbummel an.

In Zeiten von Internet und Amazon sieht sich heute der Kunde mit einer anderen Einkaufswelt konfrontiert. Aber besonders in der Vorweihnachtszeit erinnern sich alteingesessene Hilgenerinnen gerne an die Geschäftswelt „anno dazumal“. So musste man früher für das tägliche Brot oder frische Brötchen nicht weit fahren.

Am Ortseingang, in Dünweg, versorgte der Bäcker Coen seine Kunden mit herzhaftem Brot und süßen Leckereien. Als Spezialität galt das Bergische Schwarzbrot. Im Unterschied zu anderen buk Bäcker Coen dieses Brot aber nicht in halbrunder Form – sondern viereckig und besonders herzhaft.

Außerdem bot die Bäckerei Coen ihren Kunden noch einen speziellen Service: So brachten die Coens die frischen Brötchen bei ihren Kunden vorbei: in Spitzenzeiten bis 1 500 Stück pro Samstag. Was vor allem in der Advents- und Weihnachtszeit nicht fehlen durfte: verlockende Spekulatius, angeboten in den typischen 200g-Beuteln.

Doch das ist auch vorbei. Die Bäckerei Coen schloss am 1. Mai 2012 (pünktlich zur 110- Jahrfeier) ihre Pforten für immer.

Viele Jahre hielt auch die Konditorei und Bäckerei Bergerhoff verführerische Spezialitäten zu Kaffee oder Tee für ihre Kunden bereit. Im Sommer genossen Groß und Klein das leckere Eis bei Bergerhoff.

Daneben ist die Bäckerei Klein noch vielen in Erinnerung. Seine Bäckerei war mit einem Fotoladen verbunden. Die köstlichen Brötchen und Brot von Bäcker Hans Stumm gehörten für viele Hilgener lange Jahre auf den Kaffeetisch. Bis heute „durchgehalten“ hat lediglich die Bäckerei und Konditorei Kretzer, die auch jetzt noch Herzhaftes und Süßes anbietet.

Wurst und Fleisch hingegen kaufte, wer mehr in Richtung Dünweg wohnte, in der Metzgerei Haag. Damals wurde noch nicht soviel Fleisch gegessen – aber ein leckerer Sonntagsbraten sollte es schon sein. Den bekam man natürlich auch in den anderen Fleischereien wie Frowein und Hugo.

So erinnert sich Eggert Schiffler daran, dass bei der Metzgerei Frowein gerne Panhas und die besondere Kottenwurst gekauft wurden. „Aber auch die anderen Metzgereien hatten leckere, frische Wurst – die schlachteten ja überwiegend selbst. Was mir allerdings noch im Gedächtnis geblieben ist: Wenn bei der Fleischerei Frowein Schweine zum Schlachten angeliefert wurden, hörte ich anschließend deren Schreie aus dem Haus hinten im Hof, wo dann die Schlachtung stattfand.“

Überhaupt konnten die Hilgener in jenen Tagen vor Ort (fast) alles kaufen. Allein die Anzahl der Lebensmittelgeschäfte ist heutzutage kaum mehr vorstellbar. Angefangen bei Lore Haas oder Alice Krämer, die in Hilgen-Dünweg ihre Läden hatten, empfingen noch zahlreiche andere Einkaufsstätten ihre Kunden.

Wer erinnert sich nicht an Steinsträßer in der Witzheldener Straße, der sein Lebensmittelgeschäft mit einer Drogerie verband. Oder das Ehepaar Blumberg: Vorne im Laden verkaufte Frau Blumberg Lebensmittel, im hinteren Teil arbeitete ihr Mann als Schuster.

HINTERGRUND FAKTEN Hilgen ist der größte Ortsteil der Stadt Burscheid und liegt an der heutigen Bundesstraße 51. Der Name kommt von Heiligen und soll von einem Heiligenhäuschen oder Heiligenbild stammen, das an der heute „Altenhilgen“ genannten Straße stand. Die Erstnennung im Jahre 1510 findet sich in einer Abgabenliste der Kirche zu Wermelskirchen. ENGAGEMENT Für seinen Ortsteil setzt sich der Initiativkreis „Hilgen lebt“ ein. Kürzlich wurde dem Verein dafür der 2. Platz beim erstmalig verliehenen Heimatpreis zuerkannt.

In den 1950er und 60er Jahren waren die Öffnungszeiten knapper gehalten als heute. Dafür konnte man meist noch „hinten erüm“ klingeln, wenn das ein oder andere zu kaufen vergessen worden war.

Ein weiterer großer Vorteil jener Zeit: In den meisten Geschäften konnten die Hilgener noch anschreiben lassen, wenn der Monat mal wieder länger wurde als es Geld im Portmonee gab. Dann wurde der schuldige Restbetrag von der Geschäftsfrau im großen Buch notiert. Fing ein neuer Monat an und der Lohn kam ins Haus, wurde diese Schuld umgehend beglichen.

Natürlich blieb in einem Dorf wie Hilgen nicht verborgen, welche Hausfrau ihrem Mann erst einmal die Lohntüte abnahm, damit sie den Rückstand bei den Geschäftsleuten begleichen konnte: Der nächste Monat war gerettet!

Zu Weihnachten sollte es schon etwas Besonderes sein. Aber auch dafür hielten die Geschäfte in Hilgen Einiges bereit, nicht nur für Gaumen und Magen. Besonderen Wert auf Feinkost legten Kurt und Ellen Steinhaus und boten entsprechende Spezialitäten an, die dann auf manchem Gabentisch lagen.

Aber auch bei Erwin Engels konnte man außer den Dingen des täglichen Lebens Feinkostwaren kaufen. Mit Kolonialwaren, Schokolade und Südfrüchten warb Carl Röntgen um seine Kunden, wie zunächst auch Madel & Gries. Später ergänzten Weiß- und Rotweine das Sortiment.

Wie Karin Richter, die beim Konsum als Verkäuferin arbeitete, berichtet, waren in der Weihnachtszeit natürlich Präsentkörbe angesagt. „Die Präsentkörbe machten schon was her. Darin lagen gute Dinge wie Wurst, Pralinen oder Südfrüchte. Natürlich ergänzten oft Wein, Sekt oder Spirituosen die verführerische Delikatessensammlung.“

Aber nicht nur fürs leibliche Wohl war gesorgt. Wollte der Großvater zum Fest etwa eine besonders gute Zigarre haben, so ging man bei Tabak Potthoff vorbei.

Standen größere Wünsche auf den Zetteln, hielten auch dafür die Geschäfte in Hilgen ein entsprechendes Angebot bereit. Kunstgewerbe, wie Vasen, Kerzenständer oder schöne Schalen konnte man bei Stöcker & Bösenberg kaufen. Oder gar bei Willi Kaps, der neben Keramik und Haushaltswaren sogar Kühlschränke zum Kauf anbot.

Aufgelöst am 1. Feiertag: Kein Lametta gekauft

Wie sich Waltraud Küpper erinnert, verkaufte ihre Mutter in ihrem Laden ein ähnliches Sortiment. Zu dem Thema Klingeln nach Ladenschluss hält auch sie eine besondere Episode bereit: „Es war am Morgen des 1. Weihnachtstages, als unsere Angestellte in der Früh heraus geklingelt wurde. Vor der Tür stand eine völlig aufgelöste Frau, die voller Panik Folgendes sagte: Es ist eine Katastrophe, aber ich habe vergessen, Lametta zu kaufen – und das an Weihnachten.“ Ihr konnte aber geholfen werden und das Fest konnte dann beginnen!