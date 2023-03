Hilfe für Angehörige von Demenzkranken

Da ist es hilfreich, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Diese Möglichkeit bietet der Gesprächskreis von Angehörigen von Menschen mit Demenz der Caritas Rhein-Berg „Stundenweise“. Die Gruppe trifft sich jeden dritten Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr in den Räumen der Rheinisch-Bergischen Siedlungsgesellschaft, Am Rübezahlwald 4 in Bergisch Gladbach. Der nächste Termin ist Mittwoch, 15. März. Eine Anmeldung ist unter Tel. (0 22 02) 25 18 0 18 oder per E-Mail an stundenweise@caritas-rheinberg.de möglich. Ansprechpartnerin ist Andrea Knop. Das Angebot findet in Kooperation mit dem „Der Paritätische“ statt. -kc-