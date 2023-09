Hier können Paten ehrenamtlich helfen

In vielen Bereichen der Stadt kümmern sich Freiwillige um Sauberkeit und Ordnung.

Von Susanne Koch

Burscheid. Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, der kann sich bei der Stadt Burscheid als Patin oder Pate bewerben. „Wir freuen uns auf jeden Fall über jede ehrenamtliche Unterstützung zur Verschönerung und Aufwertung des Stadtbildes“, sagt Renate Bergfelder-Weiss, die Pressesprecherin der Stadt. „Sei es als Beetpate oder Beetpatin, als Spielplatzpatin oder -pate oder Radwegepatin oder -pate.“ Weiterhin bestehe die Möglichkeit, sich auch als Bankpatin oder -pate, oder ganz neu als Umweltpatin oder -pate zu bewerben.

Was steckt dahinter? „Zuerst einmal vorneweg, Patenschaften gibt es immer zusätzlich zu städtischen Aufgaben“, sagt Renate Bergfelder-Weiss. „Sie ergänzen die städtischen Aufgabengebiete, ersetzen diese aber nicht.“

Spielplatzpatenschaften: In Burscheid gibt es 24 öffentliche Spiel- und Bolzplätze. „10 Spielplätze werden von 16 Paten betreut“, sagt die Pressesprecherin. „Es sind 11 Privatpersonen, die sich um die Spielflächen kümmern, zwei Kindertagesstätten und ein Team der Ortsgruppe des Kinderschutzbundes.“

Die Spielplatzpatinnen und -paten seien feste Ansprechpartner für Kinder und Eltern vor Ort. „Sie helfen mit, die Spielplätze als wichtigen Bereich kindlicher Entwicklungsmöglichkeiten zu erhalten und zu beleben“, sagt Renate Bergfelder-Weiss. Wer eine Patenschaft übernehme, bestimme sein Engagement und seine Zeit selber und gehe keine finanziellen Verpflichtungen ein.

Beet- und Blumenpatenschaften: Im Sommer 2013 hat die Stadt unter dem Motto „Unsere Stadt soll schöner werden“ zunächst Patinnen und Paten für die Baumscheiben in der City gesucht. „Schnell waren Bürgerinnen und Bürger und Einzelhändler bereit, den tristen Baumscheiben ein blühendes Aussehen zu geben und die Beete zu pflegen“, sagt die Pressesprecherin. „Nicht nur für die Innenstadt wurden nach und nach Patenschaften ins Leben gerufen, sondern auch für Pflanzstreifen und Beete in Burscheid und Hilgen.“ Derzeit werden 13 Pflanzbeete von ehrenamtlichen Beetpatinnen und -paten gepflegt und betreut.

Radwegepaten: Es sind Menschen, die mit offenen Augen über die Radtrasse gehen oder fahren und dabei nach dem Rechten schauen. „Sie melden zum Beispiel Mängel an der Fahrbahn, am Geländer oder der Beschilderung“, sagt Renate Bergfelder-Weiss. „Sie achten auf Verunreinigungen oder melden größere Verschmutzungen direkt an die Verwaltung.“ 16 Radwegeabschnitte und eine Grünfläche werden derzeit von insgesamt 19 Patinnen und Paten betreut. „Das sind 15 Privatpersonen und drei Institutionen: der Initiativkreis Hilgen lebt, die Kindertagesstätte Sterntaler sowie die Turngemeinde Hilden.“

Bankpaten: Die Idee einer Bankpatenschaft stammt von einem Burscheider Bürger, zu einem besonderen Anlass – wie zum Beispiel Geburtstag, Jubiläum, Hochzeitstag – ein Geschenk für die Allgemeinheit – und auch für sich selbst – zu machen. Diese Anregung aus dem Jahr 2012 kam in Burscheid so gut an, dass der ersten Spenderbank in Dierath noch viele weitere folgten.

„Etliche Bürgerinnen und Bürger sowie Geschäftsleute und Organisationen haben seither Sitzbänke, zum Beispiel entlang des Panorama-Radweges Balkantrasse, am Raiffeisenplatz und im Stadtgebiet, gespendet“, sagt Renate Bergfelder-Weiss. „Mit einem entsprechenden Namensschild wird die Bank zur schönen Erinnerung für Schenker und Beschenkte.“

Die Sitzgelegenheit diene nicht nur der Verschönerung des Stadtbildes, sondern biete auch Spaziergängern entspannende Augenblicke. Alle Bänke im öffentlichen Raum seien registriert und für eine Standortmeldung im Notfall mit einer Nummer gekennzeichnet. „Insgesamt wurden bisher 32 Bänke, zwei Stühle am Hilgener Brunnen und ein Picknicktisch am Radweg Raiffeisenplatz gespendet.“

Umweltpatenschaften: „Burscheid bleib(t) sauber!“ ist das Motto der erst kürzlich ins Leben gerufenen Aktion. Jeder und jede kann mitmachen, wünscht sich die Stadtverwaltung und möchte dafür Umweltpatinnen und -paten gewinnen. „Diese können bestimmte Bereiche im Stadtgebiet in Kooperation mit der Stadt und dem BAV sauber halten“, sagt Renate Bergfelder-Weiss. „Das heißt: In dem jeweils ausgewählten Bereich wird der Müll eingesammelt oder der Stadt gemeldet. In welcher Frequenz die entsprechende Fläche sauber gehalten wird, ist den Umweltpatinnen und Umweltpaten selbst überlassen.“

Auf Wunsch würden Patinnen und Paten mit Greifzangen, Handschuhen und Abfallsäcken ausgestattet. „Um das Arbeitsmaterial zu erhalten, ist eine Kontaktaufnahme und Registrierung bei der Stadtverwaltung notwendig.“

Kontakt

Für die einzelnen Patenschaften – beispielsweise Spielplätze, Beet- und Blumen oder Radwege – gibt es verschiedene Informationsmöglichkeiten innerhalb der Stadt Burscheid.

Spielplatzpatenschaften:www.burscheid.de/

bildung-soziales/

kinderspielplatzpatenschaften

Beet- und Blumenpatenschaften:

Tel. 02174-670-124 (Pathe) Tel. 02174-670-107 (Wilke)

Radwegpaten:

www.burscheid.de/tourismus-freizeit/radfahren/radwegpaten

Bankpaten:

Tel. 02174-670-107 (Wilke)

Umweltpatenschaften: www.burscheid.de