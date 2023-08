Heute besuchen 340 Kinder den Ganztag

Burscheid. Derzeit besuchen 340 Schülerinnen und Schüler den Offenen Ganztag an den Grundschulen in Dierath, Burscheid und Hilgen. 1996 hat sich die Elterniniative gegründet, um den Umbau der Hortplätze in den Offenen Ganztag zu ermöglichen. „Begonnen haben wir in Dierath mit 15 Kindern“, sagt die Geschäftsführerin Alexandra Simka. Ulrike Hanke ist die Vorsitzende des Fördervereins BIB e. V., dem Träger des offenen Ganztagsangebots an den Burscheider Grundschulen. Sie ergänzt: „Wir hatten damals drei Betreuerinnen und sind mit dem Spielzeug von Klassenraum zu Klassenraum gezogen.“ Seitdem habe sich das Offene Ganztagsangebot in Burscheid immer weiterentwickelt.