Herrin über das eigene Pflegebudget

Beratung

+ © Doro Siewert Micheal Corts, Ellen Marquardt und Ute Gagaridis (v.l.) sprachen über die Möglichkeiten des persönlichen Budgets. © Doro Siewert

Betroffene und Beratungsstellen informierten in Burscheid über das persönliche Budget.

Von Anja Wollschlaeger

Asiye Külekci bringt es auf den Punkt: „Bei welchem anderen Arbeitsverhältnis kommt man zum Arbeitgeber ins Bett?“ Die Nähe einer sogenannten persönlichen Assistenz zu Menschen mit Behinderungen ist groß, denn die Assistenten „ersetzen Arme und Beine“, erklärt Külekci.

Allein um morgens aus dem Bett aufzustehen, braucht sie Hilfe. Arbeitgeberin kann sie seit elf Jahren durch das persönliche Budget sein. Das Sozialamt zahlt ihr einen Geldbetrag aus, mit dem sie selbst eine Rund-um-die-Uhr-Assistenz organisiert.

TriCafé und Beirat Inklusion informieren gemeinsam

Mit mehreren Angestellten, die in 48-Stunden-Schichten arbeiten, kann die Bergisch Gladbacherin ein selbstbestimmtes Leben leben. Am Montag schilderte sie in der Stadtbücherei an der Hauptstraße ihre Erfahrungen.

Auf Einladung des TriCafé und des Burscheider Beirat Inklusion war auch Ellen Marquardt von der Beratungsstelle Behinderte für Behinderte beim Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben nach Burscheid gekommen. Sie schilderte die Rahmenbedingen für das persönliche Budget, das Menschen mit Behinderungen bei Sozialleistungsträgern wie dem LVR beantragen können. Zuerst wird dazu ein individueller Hilfeplan erstellt, der den Bedarf an Unterstützung darstellt. Das kann laut Marquardt auch die Begleitung zur Arbeit sein, aber auch hauswirtschaftliche Hilfe gehört oft dazu.

Als Arbeitgeber hat man auch Pflichten

Die Unterstützungsleistungen rechnet der Träger in Geldbeträge um und zahlt sie direkt an die Menschen mit Behinderungen aus. Marquardt sagt, dass diese Unterstützung für die Kassen oft günstiger ist als die Unterbringung in einer stationären Einrichtung.

Durch das Budget ergeben sich neue Formen von Arbeitsverhältnissen, merkte Organisator Michael Corts an. Die Assistenten arbeiten oft im Schichtdienst und kennen ihre Arbeitgeber und ihre Bedürfnisse sehr gut. Eine Assistentin schilderte in der kleinen Diskussionsrunde, wie sie die Arbeit zunächst als Studentenjob begann und seit einigen Jahren gerne als Assistentin arbeitet.

Auf die Kritik aus dem Publikum, dass sehr lange Dienstzeiten mit dem Arbeitsschutz nicht zu vereinbaren sind, reagierten die Fachleute und Betroffenen zurückhaltend. Viele Assistenten wählten die Aufgabe eben wegen der ungewöhnlichen Arbeitszeitverteilung.

Als Arbeitgeberin sieht sich Külekci vielen Pflichten gegenüber. Sie schreibt Dienstpläne, schließt Arbeitsverträge und lässt Lohnabrechnungen von einem Steuerberater anfertigen. Dennoch überwiegen für sie die Vorteile, die das persönliche Budget ihr gibt. Und sie ist sicher: „Viele Menschen könnten selbstbestimmt leben, wenn sie das persönliche Budget kennen würden.“

In der Stadtbücherei, Hauptstraße 38 ist bis Samstag die Wanderausstellung zum persönlichen Budget zu sehen.