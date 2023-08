Hephata baut für Menschen mit Behinderung

Die Rohbauarbeiten in Hilgen-Dünweg sollen im November abgeschlossen sein. Einziehen werden dort Menschen mit Behinderung.

Von Stephan Eppinger

Burscheid. Neben der evangelischen Kirche in Hilgen-Dünweg tut sich gerade etwas. Dort wird ein neues, komplett barrierefreies Wohnhaus gebaut. Bauträger ist die Evangelische Stiftung Hephata. „Im neuen dreistöckigen Gebäude entstehen insgesamt neun Appartements für Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung. Dazu kommt eine Trainingswohnung, in der Interessenten testen können, ob das Wohnen dort für sie funktioniert”, sagt Laura Kapell, Referentin in der Hephata-Abteilung Bauen und Liegenschaften.

Jedes der Appartements verfügt über etwa 40 Quadratmeter. Neben einem Wohn- und Essbereich gibt es ein Schlafzimmer, einen Abstellraum und ein Bad sowie ein kleiner Keller. Zum Haus gehört auch ein Dienstzimmer für die Mitarbeitenden von Hephata, die vor Ort die Bewohnerinnen und Bewohnern unterstützen und bei Fragen und Sorgen für sie da sind.

Dabei ist der Betreuungsbedarf bei jedem anders. „Die Menschen leben aber selbstständig in ihren Wohnungen, die sie hinter sich abschließen können und für die sie einen eigenen Mietvertrag haben.”

Jeder wohnt selbstständig in seinem Appartement

Im Juni dieses Jahres haben die Bauarbeiten auf dem von der evangelischen Kirchengemeinde, dem Bauträger in Erbbaurecht überlassenen Grundstück, begonnen. Die Rohbauarbeiten werden Ende November abgeschlossen sein. Im August 2024 sollen die Bewohner in ihr neues Haus einziehen. „Es gab wegen der aktuellen Bedingungen Bauverzögerung, das ist aber im Moment bei den meisten Bauprojekten der Fall”, sagt Kapell.

Für die Stiftung ist der Bau von dezentralen Wohngebäuden eine Veränderung im Konzept. „Ursprünglich gab es zentrale Bauten in Mönchengladbach und in Mettmann. Heute bauen wir in ganz NRW von der Eifel bis ins Ruhrgebiet. So können die Bewohner mitten in regulären Wohngebieten leben. Neben Burscheid haben wir derzeit noch ein aktuelles Bauprojekt in Schleiden. Weitere Projekte sind gerade in der Planung.”

Das Ziel: Menschen mit Behinderung sollen ihr Leben selbstständig bestreiten können

Die Stiftung Hephata hat ihren Sitz in Mönchengladbach. Sie schafft Wohnraum für Menschen mit einer Behinderung und betreut diese. Zur Stiftung gehören auch Werkstätten und die Jugendhilfe. Ihren Ursprung hat Hephata im Jahr 1859. Damals begann der Taubstummenlehrer Karl Barthold seine Arbeit mit vier behinderten Jugendlichen. Daraus entstand kurze Zeit später das „Institut für behinderte Menschen” – mit 100 Aufnahmeanträgen.

Ziel ist seit mehr als 155 Jahren, dass Menschen mit einer Behinderung ihr Leben möglichst selbstständig und selbst bestimmt gestalten können. Das biblische Wort „Hephata” bedeutet übrigens „Öffne Dich” und findet sich in der Geschichte von der Heilung eines Taubstummen im Evangelium des Markus wieder. Sie soll allen Menschen Mut machen, Nähe zu anderen Menschen zu wagen.

hephata-mg.de