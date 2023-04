Hegering marschiert abseits der Wanderwege

Bei einer Wanderung am Sonntag beantworteten die Jäger viele Fragen. Die größte Aufgabe: den Wald und seine Tiere schützen.

Von Lena Spataro

Burscheid. Das klischeebehaftete Bild von Jägern hält sich bis heute hartnäckig: Beobachten, zielen, Schuss, fertig. Aber was steckt da eigentlich noch dahinter? Diese und weitere Fragen beantworteten einige Jägerinnen und Jäger des Hegeringes Burscheid am vergangenen Sonntagmorgen bei einer Wanderung durch das Eifgental. Der Jagdverein gehört zum Rheinisch-Bergischen Kreis, deshalb kannten Stephanie Rahm, Peter Mörike und Katja Heinrich den hiesigen Wald wie ihre Westentasche.

Die dreistündige Wanderung unter der Leitung der Vereinsvorsitzenden Stephanie Rahm begann am Sonntag um 11 Uhr am Wanderparkplatz Bellinghausen. „Beim Jagen geht es um viel mehr als das bloße Erlegen von Wildtieren. Wir schützen die Natur und alles, was damit zusammenhängt“, erklärte Heinrich, Obfrau für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. Und weiter ergänzte die Burscheiderin: „Wald und Wild müssen im Einklang miteinander stehen.“ Um das zu erreichen, müsste manchmal eben auch nachgeholfen werden. Auf Aufforstungsflächen, sogenannten Kalamitätsflächen, müsse zum Beispiel verstärkt gejagt werden. Der Grund dafür: Rehe fressen die Triebe der eingepflanzten Bäume und erschweren dort somit die Bewaldung. „Da steckt ein System dahinter. Ich erlege auch eher die Tiere, die vermutlich sowieso nicht überleben würden, weil sie zu klein oder zu schwach sind. Sehe ich einen prächtigen Rehbock, erfreue ich mich meistens einfach an seinem Anblick“, sagte Heinrich. Die Verbundenheit zur Natur teilen viele Jägerinnen und Jäger. Außerdem käme es beim Jagen auf das Miteinander an. Kontakte zu knüpfen kann dabei helfen, das passende Jagdrevier oder eine Jagderlaubnis durch einen Begehungsschein zu bekommen. „Zusätzlich trainieren wir im Schützenverein“ ergänzte die erfahrene Jägerin.

Anlässlich des Tag des deutschen Waldes am 21. März haben Katja Heinrich, Peter Mörike und Stephanie Rahm die Wanderung geplant. Und auf den Aufruf meldeten sich innerhalb weniger Tage viele Naturverbundene aus Burscheid und der Umgebung. Am Ende bestand die knapp zwanzigköpfige Gruppe aus den verschiedensten Wanderern.

Der jüngste Teilnehmer war gerade mal drei Wochen alt und verschlief den größten Teil der Wanderung in Mamas Tragetuch. Alle anderen überquerten die vollen Bäche und umgefallenen Bäume rund um das Eifgental mit links. Besonders abseits der Wanderwege konnten dabei lehrreiche Informationen aufgesammelt werden. Und das bergische Wetter zeigte sich dazu von seiner freundlichen Seite und bot damit optimale Voraussetzungen für eine lange Wanderung.

Die Jagdhunde werden sorgsam trainiert und ausgebildet

Die ausgebildeten Vierbeiner der Jägerinnen und Jäger durften da auch nicht fehlen. „Frida ist auf jeder Jagd dabei“, sagte Katja Heinrich über ihre Labrador-Hündin. Die rassetypischen Eigenschaften der Hunde sind dabei ganz unterschiedlich. „Frida liebt das Apportieren nach der Jagd und hilft mir mit ihrer Spürnase sehr“, so Heinrich.

Rauhaardackel Aika ist hingegen für die Erdarbeit wie geschaffen. „Aikas Aufgabe ist es zum Beispiel, in den Bau zu kriechen und den Fuchs raus zu scheuchen“, erklärte Peter Mörike, Obmann für den Wild- und Naturschutz des Hegeringes Burscheid. „Unsere Hunde sind aber alle trainiert und gehorsam“, betonte Mörike. Die gemeinsame Arbeit stärke zudem die Beziehung zwischen Mensch und Tier. „Wenn ein Hund nicht gut hört, sollte er besser an der Leine gehalten werden“, sagte der Jäger und Naturforscher.

Unkontrolliertes Wildreißen könne schwere Konsequenzen mit sich bringen. Eine Anzeige ist meistens unabwendbar. Geld- und sogar Freiheitsstrafen können einen Hundebesitzer auch treffen. Dabei handelt es sich nämlich um den Tatbestand der Wildjägerei. „Erst letzte Woche hat ein freilaufender Hund in Leverkusen wieder ein Reh gerissen“, sagte Mörike mit Bedauern.

Im April hat die Brut- und Setzzeit vieler Wildtiere begonnen. Deshalb gilt gerade jetzt äußerste Vorsicht für Hundeführer. Peter Mörike fand deutliche Worte: „Wir haben hier keine Leinenpflicht, aber es ist ein Gebot der Rücksichtnahme, die Waldtiere zu schützen.“