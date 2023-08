Hartmut Faubel hat seine Trasse im Blick

Der Pattscheider gehört seit seinem Ruhestand vor zehn Jahren zu den ehrenamtlichen Paten, die regelmäßig die Trasse säubern. Er hat uns verraten, was er im Lauf der Jahre an Unrat am Wegrand eingesammelt hat.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Hartmut Faubel entgeht nichts: Zügigen Schritts geht er vom Kinder- und Jugendzentrum Megafon die Trasse entlang Richtung Hilgen. An seinem Arm baumelt eine kleine Tasche, in der Hand hält er griffbereit die Zange. „Mein Arbeitsinstrument“, sagt er und lacht. Dann bückt er sich rasch: „Ein Kronkorken“, sagt er, setzt mit der Zange an und lässt die Hinterlassenschaft in die Tasche fallen. Kaum etwas, das er mit scharfen Augen nicht erspäht. „Das haben schon früher meine Kollegen immer gesagt“, verrät er.

Einmal die Woche macht sich Hartmut Faubel auf den Weg, kontrolliert die Balkantrasse, schaut, ob und wo Müll liegt. Seit rund zehn Jahren ist er ehrenamtlicher Pate für einen rund drei Kilometer langen Streckenabschnitt. Meist geht er aber mehr.

Denn es macht ihm schlicht Spaß. „Ich habe mich bei Eröffnung der Trasse gleich freiwillig gemeldet“, erzählt er. Denn die Eröffnung fiel mit seinem Ruhestand zusammen. „Ich habe überlegt, was ich machen könnte. Und da kam ich auf diese Aufgabe. Ich bin gern in der Natur, ich bewege mich gern, gesund ist es auch: Das passte.“ Und die Stadt freute es. Zwar wohnt Faubel in Pattscheid und damit auf Leverkusener Gebiet. „Aber meine Bindung an Burscheid ist enger als die an Leverkusen“, sagt er. „Ich habe 40 Jahre in Burscheid gearbeitet.“ Auf der Trasse erkennt und grüßt ihn auch der ein oder andere: Faubel hat sein Berufsleben in der Burscheider Filiale der Kreissparkasse Köln verbracht. Den Weg nach Burscheid nimmt er noch immer gern auf sich: im Öffentlichen Personennahverkehr, mit dem Deutschland-Ticket. Einmal in der Woche geht er seine Strecke ab.

Mehr als 200 Mal bückt sich Hartmut Faubel, wenn er seine Trasse säubert

An diesem Tag aber ist es relativ ruhig. Und sauber. „Wenn das Wetter nicht so gut ist, finde ich weniger“, sagt Hartmut Faubel. „Dann sind nämlich einfach weniger Menschen auf der Trasse unterwegs.“ Normalerweise macht er die Tour andersherum. Steigt bei Müllersbaum auf die Trasse ein und verlässt sie am Alten Bahnhof wieder. „Ich bücke mich im Schnitt 200 bis 250 Mal“, sagt er. Und sieht ein Tempo. Die Zange schnappt zu.

Hartmut Faubel ist nicht allein. „Ich schätze, wir sind acht bis zehn Mitstreiter“, sagt er. Bis Corona kam, gab es regelmäßige Treffen der Paten. Sie kümmern sich um die Trasse, um Spielplätze, um Beete und Baumscheiben. „Mit der Pandemie sind die Treffen eingeschlafen“, sagt Faubel. Bis jetzt. „In dieser Woche hat die Stadt erstmals wieder eingeladen.“

Bückt sich und schiebt ein paar Gräser auseinander. „Glas“, stellt er fest. Das ärgert ihn besonders, wegen der Verletzungsgefahr für Mensch und Tier. Hinter der Griesberger Brücke ist ein Baum umgefallen. Seine Zweige breiten sich auf dem Asphalt aus. „Da muss ich den Technischen Werken Bescheid sagen“, stellt Faubel fest. Die Äste, die am meisten in den Weg hineinragen, knipst er kurz entschlossen ab und deutet auf den Hang. „Da stehen weitere Bäume reichlich schief. Darauf hatte ich schon hingewiesen.“

Sogar Autoreifen wurden schon an der Trasse entsorgt

Weiter geht es bis zum Unterstand. Dort gibt es zwar einen Mülleimer; Faubel fischt trotzdem einiges vom Boden auf. „Das Müllproblem hat sich verschärft. Das ist mehr geworden“, sagt er. Deshalb begrüßt er auch die Initiative der Stadtverwaltung, die sich jüngst an Einzelhändler und Unternehmen wandte, mit der Bitte, doch vor der eigenen Haustür zu kehren. „Viele machen das ja ganz selbstverständlich. Andere interessiert das überhaupt nicht“, bedauert Faubel. Das Problem Hundekot habe sich dagegen reduziert. „Die Beutel zeigen Wirkung“, findet er.

Herr und Hund fallen ihm trotzdem oftmals ins Auge. Dann, wenn der Vierbeiner auf der Trasse unangeleint unterwegs ist. Das verstößt gegen das Landeshundegesetz NRW, aber mehr Sorgen bereitet Faubel die Unfallgefahr auf der Trasse. „Es ist erstaunlich, dass auf der Trasse nicht schon mehr passiert ist“, stellt er fest. Früher habe er Hundebesitzer daraufhin angesprochen: „Da habe ich aber eher negative Erfahrungen gemacht. Hundebesitzer haben immer recht“, sagt er lakonisch.

Das Größte, was er je auf der Tasse gefunden habe, seien Autoreifen, erzählt Faubel. Müll sammeln muss er eigentlich nicht, auch Tasche und Zange sind freiwillig. „Wir haben alle Verträge mit der Stadt. Eigentlich geht es eher um Aufmerksamkeit“, sagt er. Dann blickt er zu Boden, lacht, bückt sich und hebt etwas Glitzerndes empor: „Ein Euro! Das ist das erste Mal, dass ich Geld finde.“

Vereinbarung mit der Stadt

Der Radwegpate besucht regelmäßig seinen Abschnitt der Balkantrasse und schaut nach dem Rechten. Er meldet Mängel an der Fahrbahn, Beschilderung, Geländern etc. an die Verwaltung; er meldet Verunreinigungen auf und neben der Trasse der Verwaltung. Radwegpaten tragen somit dazu bei, dass Fahrradfahrer und Spaziergänger ungestört die Natur entlang der Trasse genießen können und der Panorama-Radweg ein beliebtes Ausflugsziel bleibt.