Einbrecher in Burscheid

Einbrecher sind am Hammerweg in ein Einfamilienhaus eingestiegen.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch am Hammerweg.

Burscheid. Am Hammerweg, nicht weit entfernt von der A1-Abfahrt Burscheid, sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Wie die Polizei berichtet, haben die Täter zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, ein Fenster an dem Haus eingeschlagen. So kamen sie ins Innere. In den Wohnräumen durchwühlten die Täter diverse Schränke und Schubladen. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist noch unklar.

Die Polizei hat Spuren gesichert. Nun werden Zeugen gesucht, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Kontakt zum Kriminalkommissariat 2: Tel. 02202/2050.

