Haltestellen bleiben in Warteposition

Baustellenampel muss versetzt werden – Beantragung erfolgte zu spät.

Burscheid. Die Freude war groß. In der vergangenen Woche wurden die Arbeiten für die neue Bushaltebucht an der Bürgermeister-Schmidt-Straße abgeschlossen. Dort befindet sich die neue Haltestelle „Burscheid Mitte“. Genutzt werden aber konnte sie nicht. Jedenfalls nicht gleich.

Mit ins mobile Paket gehört nämlich auch eine neue stationäre Ampel im Kreuzungsbereich Bürgermeister-Schmidt-Straße/Hauptstraße/Höhestraße. Diese ist zwar planmäßig für diese Woche im Anmarsch. „Damit die neuen Haltestellen vom Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) planungsgemäß hätten angefahren werden können, wäre bis zur Installation der neuen stationären Lichtsignalanlage ein erneutes Versetzen der bestehenden Baustellenampel notwendig gewesen“, heißt es aus dem Rathaus.

Und da liegt der Hase im Pfeffer. Denn: Die hierfür notwendige verkehrsrechtliche Anordnung sei jedoch durch die Baufirma nicht rechtzeitig beantragt worden, teilt die Burscheider Stadtverwaltung mit. „Um die neuen Bushaltestellen schnellstmöglich in Betrieb zu nehmen und wieder einen ungehinderten Verkehrsfluss zu ermöglichen, arbeiten die beteiligten Firmen mit Hochdruck an der Versetzung“, so Stadtsprecherin Ann-Kathrin Gusowski.

Neuorganisation des Busverkehrs gehört zum IEHK

Die Neuorganisation des Busverkehrs gehört zu den wesentlichen Aspekten des Verkehrskonzepts für Burscheid, das das Düsseldorfer Büro Hamerla, Gruß-Rinck, Wegmann+Partner im Rahmen des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepts (IEHK) vorgelegt hat. Der Vorschlag lautete: den Busbahnhof an der Montanusstraße aufzugeben und stattdessen eine zentrale Haltestelle an der Bürgermeister-Schmidt-Straße einzurichten. Der Standort erfülle nicht nur die flächenmäßigen Voraussetzungen, sondern vereinfache für die Verkehrsbetriebe auch die Einhaltung der Taktzeiten, heißt es im IEHK. Dies sei für einen wirtschaftlichen Betrieb unerlässlich. Und: „Aufgrund der Nähe zur Innenstadt kann damit auch das Zentrum weiter gestärkt werden.“

Nach der Baustelle ist vor der Baustelle. Genug davon gibt es derzeit zweifellos, mit spürbaren Auswirkungen. In der ohnehin durch starken Verkehr und durch die A1 geprägten Stadt ging und geht zur Rushhour manchmal kaum noch etwas. Während links vom Rathaus an der Höhestraße am Haus der Kunst kaum ein Stein auf dem anderen bleibt, geht es nun auch auf der rechten Rathausseite los: Denn der dortige Ewald-Sträßer-Weg soll von der Höhestraße aus mit einer Linksabbiegerspur erreicht werden. Den Hügel abwärts entsteht schließlich mit neuem Einzelhandelsstandort ein Großprojekt. Nun werden Leitungen verlegt, der Ewald-Sträßer-Weg wird dazu zur Einbahnstraße.