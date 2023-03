Gutschein-Mappe mit vielen Überraschungen

Familien-Info-Team besucht Eltern von Neugeborenen und zugezogene Familien.

Von Susanne Koch

Alleine die Gutschein-Mappe lohnt sich für junge Eltern. Darin zu finden sind unter vielen anderen ein Gutschein für die Musikschule, einen für einen Kleiderladen, ein Gutschein der Buchhandlung Hentschel, wo sich Eltern „Babys erstes Buch“ abholen können oder ein Gutschein der Orchesterschule. „Die Gutscheine sind unterschiedlich einlösbar“, sagt die Mitarbeiterin der Pressestelle Nina Eckardt des Rheinisch-Bergischen Kreises. „Der Burscheider Turnverein verschenkt beispielsweise einen Gutschein für Kinder von zehn Monaten bis zwei Jahren.“

Das Gutscheinbuch ist ebenso in dem Jute-Beutel enthalten wie eine umfangreiche Broschüre mit Adressen von Beratungsstellen, von Hilfsmöglichkeiten, von Gesundheitsadressen und vielen anderen Institutionen, die den gerade gewordenen Eltern das Leben erleichtern sollen. Und dazu bekommen alle noch ein Lätzchen für den Säugling geschenkt. „Darüber freuen sich Eltern immer sehr“, sagt Nina Eckardt.

Aber wie erreichen die Mitarbeiterinnen des Familien-Info-Teams überhaupt junge Eltern. „Durch das zuständige Einwohnermeldeamt wird das Info-Team informiert“, sagt die Pressestellen-Mitarbeiterin. „Die Eltern werden dann vom Team angeschrieben und Ihnen wird dann ein konkreter Terminvorschlag unterbreitet.“ Sollte dieser ungünstig sein, können die Eltern das Familien-Team ansprechen, um einen neuen Termin zu vereinbaren. „Wenn die Eltern keinen Besuch zu Hause wünschen, kann eine Beratung auch im Büro stattfinden“, sagt die Mitarbeiterin der Pressestelle. „Die Eltern erhalten dann die Willkommen-Tasche auch dort.“

Zugezogene Familien können bei der Anmeldung im Einwohnermeldeamt ein Formular ausfüllen und angeben, ob sie einen Willkommensbesuch wünschen. „Oder aber die Familie meldet sich direkt beim Familien-Info-Team, um einen Termin zu vereinbaren“, sagt die Mitarbeiterin der Pressestelle. „Das Angebot ist in allen Fällen freiwillig und kostenlos.“ Aber auf diese Weise würden junge Eltern frühzeitig über Möglichkeiten, Angebote und Maßnahmen informiert, die ihren Familienalltag im Kreis unterstützen.

„Der Rheinisch-Bergische Kreis begleitet junge Familien umfassend beim Start in den neuen, aufregenden Lebensabschnitt“, sagt Landrat Stephan Santelmann. Auch wenn man die ersten Wochen und Monate mit dem neugeborenen genießt, entstehen doch schon viele Fragen. Daher stehen die kompetenten Mitarbeiterinnen des Familien-Info-Teams allen Eltern mit Rat und Tat zur Seite.“

Das Familien-Info-Team habe umfassende Kenntnisse über die unterschiedlichen und facettenreichen Angebote der frühen Hilfen sowie der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. So sei das Team die frühe, zentrale Stelle, die über die soziale Infrastruktur informiere. „Das Team hat die Aufgabe, den Familien mit Neugeborenen einen frühen Beratungsservice des Rheinisch-Bergischen Kreises zu bieten“, sagt Nina Eckardt. Die Mitarbeiterinnen des Familien-Info-Teams sind Sozialarbeiterinnen und verfügen über langjährige berufliche Erfahrung. „Die jungen Eltern können direkt auch Fragen klären, wie beispielsweise warum weint mein Kind do viel“, sagt Nina Eckardt. „Aber auch wie bewältige ich die finanzielle Situation? Wie gehe ich mit den Veränderungen in der Partnerschaft um? Warum kann ich mich nicht über mein Kind freuen, so wie ich gedacht habe?“ Das Gute sei, dass durch den Besuch des Familien-Info-Teams die Schwelle zum Jugendamt viel kleiner wird. „Wir wünschen uns, dass viele Eltern den Willkommens-Termin auch wirklich annehmen“, sagt die Mitarbeiterin der Pressestelle. „Sie sind dann durch die Broschüre, die mit in der Jute-Tasche liegt, erst einmal umfassend mit allen wichtigen Anschriften und Telefonnummern informiert.“

Weitere Infos zum Familien-Info-Team unter https://t1p.de/ne44z

Hintergrund

Die Broschüre können Familien auch auf der Webseite des Kreises Rhein-Berg aufrufen. Ruth Möller bringt als Familienhelferin viel Zeit mit zu dem Termin. Im Gespräch können Mütter und Väter alle Fragen rund um das Eltern werden und Eltern sein besprechen. Sie erhalten Informationen zur sozialen Struktur, Betreuung und Vernetzung. Themen, wo für sich Eltern interessieren sind etwa Betreuungsangebote.

www.rbk-direkt.de