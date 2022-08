Grundschulen heißen ihre i-Dötze willkommen

Gestern durften die frisch gebackenen Erstklässler endlich ihre Schultüten in die Hand nehmen und sich stolzen Schritts zur Montanus-Grundschule, zur Gemeinschaftsgrundschule Dierath oder zur Ernst-Moritz-Arndt-Schule begeben.

Unser Foto zeigt die i-Dötzchen der Montanusgrundschule. Dort gibt es gleich vier erste Klassen mit insgesamt 91 Schülerinnen und Schülern (im Vorjahr waren es 60 gewesen).

Über zwei neue Klassen freut sich die Grundschule Dierath, dort wurden 53 i-Dötze willkommen geheißen. 2021 waren es 45 gewesen. 66 Erstklässler besuchen nun die Ernst-Moritz-Arndt-Schule in Hilgen; dort wurden drei erste Klassen gebildet. In Dierath gehen insgesamt 202 Kinder zur Schule, in die Montanusschule 287 und in die Ernst-Moritz-Arndt-Schule 252. -nal-