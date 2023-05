Grün-Weiß lässt Rackets fliegen

Tag der offenen Tür beim Tennisclub

Burscheid. Xenia Heß freut sich bereits darauf, „ihren“ Tennisclub Grün-Weiß und seine Anlage Auf dem Schulberg am kommenden Sonntag zu präsentieren – beim Tag der offenen Tür ab 11 Uhr.

„Wir haben viel gemacht“, sagt die Vorsitzende. Nicht nur ist die Saison nun eröffnet, mehr noch: „Wir haben unser Clubhaus modernisiert, und die Außenfassade wurde gestrichen.“ Im Inneren hatte acht Jahre lang Gastronom Thomas Kwade die Taktzahl vorgegeben, hatte jedoch schon vergangenes Jahr angekündigt, dass er aufhört. Zum Bedauern der Vorsitzenden, wie sie dem Bergischen Volksboten damals schon sagte. Denn ein bewirtschaftetes Clubhaus sei Dreh- und Angelpunkt jeder Anlage: „Wir laden bei Spielen ja auch die gegnerische Mannschaft immer zum Essen ein“, sagt Xenia Heß. „Unser Clubhaus ist unser Wohnzimmer“, heißt es denn auch auf der Homepage.

Nun hat ein neuer Gastronom das Zepter in die Hand genommen, nämlich Graziano Monforte, der in der Montanusstraße auch die „Casa Monforte“ betreibt, ein Feinkostgeschäft mit italienischen Köstlichkeiten.

Auch spielerisch hat sich der Verein neu aufgestellt und die Robert Orlik Tennis Academy (Rota) ins Boot geholt. Diese, vor 15 Jahren gegründet, konzentrierte sich auf professionelle Spieler. Doch vor fünf Jahren entstand Tochterunternehmen Rota Satellite. Damit will man Jugendlichen und Erwachsenen im Breiten- sowie im Freizeitsport die Chance geben, vom Wissen und den Erfahrungen der Rota-Trainer zu profitieren. Auf der Vereinsseite schreibt Robert Orlik: „Die Hauptaufgabe der Rota Satellite besteht darin, die Ansätze und die Philosophie leistungssportlicher Ausbildung in Vereine zu übertragen und so eine optimale Zusammenarbeit zwischen Verein und Athlet aufzubauen.“

Wer jetzt testen will, wie sich auf der Anlage Schläger, Platz und Ball anfühlen, kann am Sonntag an Probetrainings teilnehmen: Die richten sich von 11 bis 13 Uhr an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Mitzubringen sind lediglich Turnschuhe und Sportkleidung und, falls vorhanden, Schläger. Interessierte können spontan vorbeikommen oder, wenn sie sichergehen wollen, sich vorher fürs Training anmelden. nal

