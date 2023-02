Großer Bohrer frisst sich ab heute durch die Erde

Die Bauarbeiten an der Montanusstraße werden bis April dauern.

Von Nadja Lehmann

Baustellenampel, aufgerissenes Straßenpflaster und Verkehrsführung ließen in den vergangenen Wochen keinen Zweifel daran: An der Montanusstraße tut sich etwas. Die dortigen Kanalbaumaßnahmen gehen voran, und zum heutigen Montag ist geplant, dass die Vortriebsmaschine ihre Arbeit aufnimmt. Hintergrund: Die Generalentwässerungsplanung der Technischen Werke Burscheid (TWB) sieht vor, dass die Mischwasserkanalisation im Bereich der Montanusstraße zwischen der Johanniter-Kindertagesstätte „Schützeneich“, dem ehemaligen Busbahnhof und dem Kinder- und Jugendzentrum Megafon hydraulisch saniert werden muss.

Wie die Stadt Burscheid nun mitteilt, sei in einem ersten Bauabschnitt bereits ein neuer Mischwasserkanal von der Straße Auf der Schützeneich bis in den Luchtenberg-Richartz-Park gelegt worden, dieser quert dabei die Montanusstraße. In der Montanusstraße selbst ist die dort bereits vorhandene Bestandskanalisation an den neuen Mischwasserkanal über ein rund zwölf Meter tiefes Schachtbauwerk angeschlossen worden.

Unterirdischer Rohrvortrieb inder Montanusstraße

Der zweite Bauabschnitt wird seit Anfang 2023 umgesetzt. Dazu wird der Kanal auf 350 Metern Länge und einem Durchmesser von einem Meter erneuert und ersetzt dann die Leitung, die nur 50 Zentimeter Durchmesser hatte. „Um den Verkehr in der Montanusstraße aufrecht zu erhalten, müssen die ersten 250 Meter im unterirdischen Rohrvortrieb erfolgen“, heißt es aus dem Rathaus. Ab dem Kinder- und Jugendzentrum Megafon ist vorgesehen, die letzten 100 Meter in offener Bauweise zu verlegen.

Die Vortriebsmaschine ist bereits an Ort und Stelle; ein Kran hob sie in die zuvor ausgeschachtete Startbaugrube. „Von der Startgrube aus wird zunächst eine Haltung Richtung Hauptstraße gepresst. Anschließend wird die Startbaugrube umgerüstet, um dann Richtung Jugendzentrum Megafon die zweite Haltung ebenfalls vorzupressen“, teilt die Stadt mit.

Die Verwaltung bittet Verkehrsteilnehmer und Anrainer um Verständnis: Die Verkehrssituation rund um die Baugruben sei sehr eng und für die Baufirma und die Bürger gleichermaßen herausfordernd.

Bei der Anlieferung von großen Rohrleitungen sei davon auszugehen, dass der Verkehr hin und wieder ins Stocken geraten werde.

Die Vortriebsarbeiten sollen heute starten; die Arbeiten werden bis Mitte April andauern.