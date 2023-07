Gretchen und Paulinchen knacken jedes Herz

Für Silvia Claßen sind ihre Vierbeiner in der tiergestützten Therapie wichtige Helfer.

Burscheid. Gretchen und Paulinchen sind zwei Herzensbrecherinnen. Flauschige Gesichter, freundliche Augen, wedelnde Ruten und eine große Portion Neugier der Besucherin gegenüber: Die beiden Hündinnen muss man einfach gern haben. „Selbst Menschen, die sonst Angst vor Hunden haben, mögen die beiden und vergessen die Angst“, sagt Silvia Claßen. Und das ist gut so. Denn Gretchen und Paulinchen sind ihre beiden Co-Therapeutinnen und gehören fest ins zwei- und vierbeinige Team, das seine Zelte in der Nähe von Gut Landscheid aufgeschlagen hat.

„Pako – Alpaka Naturerlebnis“ heißt das Angebot, das Silvia Claßen mit viel Liebe zum Detail aufgebaut hat. Dreh- und Angelpunkt, Seelentröster und Türöffner sind ihre Tiere: die fünf Alpakas Valentino, Dexter, Camillo, Ole und Pacolino, die quirligen Ziegen Sully, Lou, Schotty, Milly, Lia, Paul und Peter. Und als große Trümpfe Gretchen und Paulinchen.

Mit ihren Vierbeinern bietet Claßen die tiergestützte Heilpädagogik ebenso an wie für Kinder den „Tierischen Geburtstag“, den „Tierischen Teamtag“ (für Erwachsene), die „Tierische Zeit zu zweit“, Alpakawanderungen oder einfach das ruhige Beobachten auf der Weide.

„Ich hatte schon als Kind immer Tiere“, sagt Silvia Claßen: Ob Meerschweinchen, Wellensittich, Katzen, Hunde – die Vierbeiner spielten schon immer eine wichtige Rolle für die 44-Jährige. Was also lag näher als sie zu Partnern in der gemeinsamen Arbeit zu machen? „Ich habe es erst mit Meerschweinchen probiert“, erzählt Silvia Claßen. „Mein Eindruck war aber, dass die Tiere gestresst sind. Das passte nicht wirklich.“

Da kam Gretchen ins Spiel: Sie war zu ihrer Züchterin zurückgebracht worden, weil sie sich mit der Katze im neuen Zuhause nicht verstand. Und nun passte plötzlich alles: „Mir war wichtig, dass der Hund keinen ausgeprägten Jagd- und Hütetrieb hat, er sollte nicht zu groß sein, weil hier ja auch Leute mit Ängsten und Handicaps herkommen“, beschreibt Claßen. Gretchen, heute dreieinhalb Jahre alt, ist ein sogenannter Rheinländer, eine Mischung aus Bobtail, Spitz, Chowchow und Eurasier. „Viele Kollegen arbeiten auch mit Hunden aus dem Tierschutz“, sagt Claßen. Eine tolle Sache, wie sie findet: „Aber man bekommt ein Überraschungspaket. Man weiß nicht, was der Hund erlebt hat. Das geht in vielen Fällen sehr gut, in manchen nicht.“

Gretchen bildet das Begrüßungskomitee

Und wie das manchmal so ist: Als Claßen die Züchterin wieder einmal besuchte, saß dort Welpe Paulinchen. Keine Frage, sie musste mit nach Burscheid. Im Mai ist sie nun ein Jahr geworden. „Sie sind beide unterschiedlich“, sagt Claßen. „Gretchen freut sich über jeden. Sie bildet das Begrüßungskomitee. Paulinchen guckt erst mal, ist zurückhaltender. Das muss man akzeptieren.“

Denn für Claßen sind ihre Vierbeiner Partner. „Partner auf Augenhöhe“, sagt sie selbst. Es ist ein Aspekt, den sie ihren Besuchern vermitteln will: Respekt vor dem Lebewesen. „Neulich waren ein paar Jungs hier und etwas laut und wild. Das hat Paulinchen nicht gefallen.“ Sie habe sich unter den Bauwagen zurückgezogen. „Kein Tier wird zu etwas gezwungen“, sagt Claßen. Paulinchen durfte fernbleiben.

+ Paulinchen kuschelt nicht mit jedem: Mit Frauchen Silvia Claßen aber natürlich immer gern. © Nadja Lehmann

Doch gerade bei Kindern passierten dann wundersame Wandlungen: Die Lauten werden leise, die Stillen mutiger. Denn Gretchen und Paulinchen gefallen wollen sie alle. Das verraten die Kinder auch auf den Postkarten, die sie den beiden schreiben (sogar Kinder, die sonst nicht gern zum Stift greifen): „Ich würde dich gern noch mal sehen“, heißt es da in Richtung Gretchen oder „Du bist der süßeste Hund der Welt. Süß, witzig, lieb und verrückt.“ Große Liebeserklärungen von Kindern, die es oft mit sich nicht leicht haben, die hyperaktiv sind, unruhig, die Schwierigkeiten beim Lernen haben und beim Lesen. „Kinder sind sehr empathisch“, sagt Silvia Claßen. „Dass Paulinchen mehr Ruhe braucht, versteht jedes Kind. Es wird vorsichtiger und ruhiger. Eine tolle Übung fürs Sozialverhalten.“

Das immer freundliche Gretchen (das bloß Krach und Silvesterknaller nicht mag) hilft sogar beim Lesen. Wenn nämlich Antonia Quirl mit ihrer Lernpraxis auf die Weide kommt, und die Kinder Gretchen vorlesen. Dann hört Gretchen einfach zu.

„Gretchen und Paulinchen sind auch ein tröstender Faktor“, sagt Silvia Claßen. Sich an Gretchens Fell zu kuscheln, ihr etwas zu erzählen: Das schenkt jedem Kind Kraft. „Gretchen wertet nicht, findet mich nicht doof, kommt am nächsten Tag wieder schwanzwedelnd auf mich zugelaufen“, beschreibt Claßen die kindliche Gedankenwelt. Dazu braucht es keine Kunststücke, auf die Claßen ganz bewusst verzichtet: „Klar, sie können Pfötchen geben. Aber sie sollen natürlich bleiben. Hund sein.“

Das gilt für alle Tiere. Sie alle sollen in ihrer Individualität wahrgenommen und respektiert werden. Die kuschelig aussehenden Alpakas, die aber überhaupt nicht kuscheln wollen, weil sie scheue Andentiere sind. Die frechen Ziegen, die sich für Futter gegenseitig wegboxen und dem Besucher auf den Schoß springen. Gretchen und Paulinchen, die ihre Eigenheiten und Charakteristika haben. „Wir sind kein Streichelzoo“, unterstreicht Silvia Claßen. Durchatmen, runterkommen, die Natur wahrnehmen, die Stille hören: Das sind die Dinge, denen sich Silvia Claßen verschrieben hat. Zusammen mit ihren Co-Therapeutinnen Gretchen und Paulinchen, den beiden Herzensbrecherinnen.

Hintergrund

Silvia Claßen hat im Kindergartenbereich gearbeitet und hatte dort als Inklusionsfachkraft die Leitung einer integrativen Gruppe inne. Heute ist sie Heilpädagogin, Naturcoach, Therapeutin für tiergestützte Therapie. In der Europäischen Akademie für bio-psycho-soziale Gesundheit, Naturtherapien und Kreativitätsförderung Hückeswagen hat sie studiert und sich weitergebildet.

