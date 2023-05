Gräfin tritt in die großen Fußstapfen ihres Vaters

Altenberger Domverein sucht junge Mitglieder.

Von Peter Klohs

Burscheid. Vor beinahe 130 Jahren wurde vom Maria Zanders der Altenberger Dom-Verein gegründet, von der Urgroßmutter von Hans Wolfgang Zanders, der dem Verein 25 Jahre lang vorstand und bei der Mitgliederversammlung am vergangenen Freitag erklärte, dass er sein Amt nicht weiter ausführen wolle. Der Verein ist an der Erhaltung des bergischen Doms beteiligt und unterstützt bedeutende Fördermaßnahmen wie die umfangreiche Grundinstandsetzung von 1994 bis 2005. Außerdem sorgt er für die Pflege der Innenausstattung des Doms, so zum Beispiel mit der Restaurierung des Chorgestühls.

Mehr als 30 Mitglieder waren zur ersten Mitgliederversammlung seit 2019 in den Altenberger Dom gekommen. Domorganist Rolf Müller eröffnete die Veranstaltung mit Johann Sebastian Bach sowie weiteren Stücken verschiedener Komponisten. Sodann gab die Geschäftsführerin des Vereins, Katrin Riquier, einen Rückblick auf die vergangenen Jahre sowie einen Ausblick auf kommende Aktivitäten. „Wir haben die schwierigen Jahre von Corona dazu genutzt, unser Inventar zu digitalisieren“, gab sie bekannt. Für das laufende Jahr kündigte Riquier eine Exkursion in den Wuppertaler Skulpturenpark sowie eine weitere auf den höchsten Punkt des Kölner Doms an. Sicher ein Höhepunkt der Vereinsgeschichte wird 2024 stattfinden: Domorganist Müller hat in Archiven gestöbert und eine Komposition von Max Bruch gefunden, die von der Gründerin des Vereins, Maria Zanders, in Auftrag gegeben wurde. Diese Komposition wird anlässlich ihres 185. Geburtstages am

9. Mai 2024 im Dom uraufgeführt.

Der Beitrag wird von 50 Euroauf 60 Euro ab Januar erhöht

Die Finanzen des Vereins, so der Schatzmeister Hans Christian Zanders, stellen sich aus drei Gründen nicht mehr so positiv dar wie noch vor Jahren. Seit 2022 müsse der Verein für seine Örtlichkeit Miete bezahlen, nannte er den ersten Grund. Die Mitgliederzahlen sinken weiterhin. Und drittens: „Da sich der Vorsitzende nunmehr zurückzieht, ist es nicht zwangsweise so, dass ein eventuelles Minus auf den Konto durch eine Spende von ihm ausgeglichen wird.“ Es bleibe die Frage, wie man an neue und – noch wichtiger – an junge Mitglieder komme. Ab dem 1. Januar 2024 werde man die Mitgliedsbeiträge anpassen und von 50 auf 60 Euro leicht erhöhen, was die Versammlung nach einer Abstimmung genehmigte.

Der 2. Vorsitzende des Vereins, Hubertus Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg erinnerte in einer kurzen Dankesrede an die Leistungen des scheidenenden Vorsitzenden. „Eine Ära geht zu Ende“, verkündete er. „Aber ich glaube, wir können Ihnen eine Persönlichkeit vorschlagen, die für dieses Amt außergewöhnlich gut geeignet ist.“

Er stellte Tatjana Gräfin von Spee vor, die eine geborene Zanders und die Tochter von Hans Wolfgang Zanders ist. Die Mutter von vier Kindern, die in Köln lebt, hat Kunstgeschichte studiert und bezeichnet insbesondere Architektur als ihre Leidenschaft. In einer offenen Wahl wurde die Gräfin einstimmig zur neuen Vorsitzenden des Altenberger Dom-Vereins gewählt. Sie nehme die Wahl „sehr gerne“ an, sagte sie, obwohl ihr der Vater sehr große Fußstapfen hinterlassen habe. „Ich werde ihn sicher oft um Rat fragen.“ Der 2. Vorsitzende schloss mit einem: „Verjüngung im Verein heißt: Neuer Schwung.“