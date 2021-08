Die Glücksnummern stehen nun fest

Aktion

+ © Doro Siewert Nun steht fest, wer bei den Glückslosen der Werbegemeinschaft einen glücklichen Griff getan hat: Remi Selbach und Cornelia Giesow von „Wir für Burscheid“. © Doro Siewert

Zwei E-Bikes sind die Hauptgewinne in der Glückslose-Aktion. Dazu kommen 200 Kleingewinne.

Von Anja Wollschlaeger

Zwei Elektrofahrräder der Firma Kalkhoff im Wert von jeweils 3 000 Euro gibt es bei der Glücksbon-Aktion in diesem Jahr zu gewinnen. Sie gehen an die Besitzer der Lose mit den Nummern 1526 und 160614.

WfB-Vorsitzender Remi Selbach hat gestern zusammen mit Quartiersmanagerin Cornelia Giesow auf die Computertaste gedrückt und so die automatische Glücksnummernziehung gestartet. Im Quartiersbüro an der unteren Hauptstraße standen kurz darauf alle 231 Gewinnnummern fest.

Nur zwei davon sind Hauptgewinne, wie Selbach erklärt: „Die teilnehmenden Geschäftsleute bestimmen selbst, wie viele und welche Kleingewinne sie zur Verfügung stellen.“ Oftmals sind es Gutscheine, die zum Einkauf in einem der Geschäfte einladen und über zehn oder 15 Euro lauten. Im vergangenen Jahr hatte die WfB 19 Hauptgewinne mit WfB-Gutscheinen im Gesamtwert von 5 000 Euro ausgegeben.

Die ganze Liste der Gewinnzahlen steht auf der Seite der Werbegemeinschaft Wir für Burscheid zum Download bereit. Auch die Geschäftsleute halten die Liste auf Papier für ihre Kunden vor.

Gewinne können bis Ende Januar abgeholt werden

Zur Vorweihnachtszeit haben viele Burscheider Geschäfte, die Mitglieder in der Wirtschafts- und Werbegemeinschaft „Wir für Burscheid e.V.“ sind, die Glückslose verteilt. Insgesamt sind 140 700 Lose ausgegeben worden. Im Vorjahr waren es 142 500 und damit ist Selbach zufrieden: „Es ist eine Punktlandung geworden“, denn die Zahl der ausgegeben Lose lässt auch auf den Verlauf des Weihnachtsgeschäftes schließen. Die Hauptgewinne hatte die zweite Vorsitzende der WfB, Bettina Wehrenberg vor kurzem bei Radsport Campana an der Industriestraße vorgestellt. Dort sind die Räder auch nach wie vor, wie sich bei der Auslosung zeigte.

+ Passt die Zahl? Bringt sie Glück? Ulrich Girod schaut gespannt nach und hofft das Beste. © Doro Siewert

Die Gewinner können sie gegen Vorlage des Gewinnloses abholen. Dabei hat der Verein der Einzelhändler vorgesorgt, für den Fall, dass einer der Hauptgewinne stehen bleibt, erklärt Selbach: „Wir haben es ja leider schon erlebt, dass ein Auto beinahe nicht abgeholt wurde.“ Damit spielt er auf die Glücksbon-Aktion 2015 an, als der Gewinner eines VW-Up sein Los erst kurz vor Toreschluss in seinem Portmonee gefunden hatte. Das Auto fand erst Anfang Februar zu seinem neuen Besitzer. 2011 und 2013 hatten sich die Auto-Gewinner überhaupt nicht gemeldet. 2018 hatte hatten zwei Schwestern schon Anfang Januar ihr Los für den Fiat Panda Easy vorgelegt.

Lose finden sich gerne in Jackentaschen

Bis Ende Januar haben die Kunden jetzt wieder Zeit ihre Gewinne - ob große oder kleine - in den Geschäften abzuholen. Quartiersmanagerin Giesow überlegte zusammen mit Selbach, wo sich die Lose überall versteckt halten könnten: „Man sollte auf jeden Fall ganz unten in der Handtasche nachsehen“, sagte Giesow und Selbach ergänzte: „Mein Favorit ist die Jackentasche und im Auto liegen auch oft welche.“ Das Brillenfach kommt ebenso infrage, wie ganz klassisch das Portmonee. Zur Auslosung war Ulrich Gierodt mit einem ganzen Stapel Lose gekommen. Die hatte er bei Optik Breidbach bekommen, als er dort in der Vorweihnachtszeit seine neue Brille gekauft hat. Eine passende Nummer für einen Hauptgewinn war nicht dabei.

GEWINNE IN DER GLÜCKSBONAKTION 2019 LISTE Alle Gewinne der diesjährigen Glücksbon-Aktion sind auf der Seite der Werbegemeinschaft im Internet veröffentlicht. wir-fuer-burscheid.de HAUPTGEWINNE Je ein E-Bike des Herstellers Kalkhoff gewinnen die Lose mit den Nummern 1526 und 160614. KLEINGEWINNE Dazu gehören ...

Ute Keller hatte bei der WfB die Aufgabe, die Verlosung vorzubereiten. Von den 225 000 gedruckten Losen hat sie diejenigen Losnummern aus der Ziehungsliste gestrichen, die bei den Einzelhändlern nicht ausgeben worden sind.

Damit das reibungslos funktioniert, bekam sie noch vor Weihnachten zu Geschäftsschluss ein Fax auf dem jeder Händler angibt, welche Nummern in seinem Geschäft ausgegeben wurden.