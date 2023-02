Glätte: Zwei Personen bei Unfall verletzt

Polizei

+ © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis Der Renault wurde bei dem Unfall stark beschädigt. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Ein Renault und ein Toyota sind am Montagmorgen in Hilgen frontal zusammengestoßen.

Burscheid. Am Montagmorgen gegen 06:50 Uhr sind auf der Dabringhausener Straße (L 294) in Hilgen zwei Autos frontal zusammengestoßen.

Das war passiert: Eine 47-jährige Wermelskirchenerin war mit ihrem Toyota aus Richtung B 51 kommend in Richtung Markusmühle unterwegs.Kurz nach der Ortschaft Lamerbusch geriet die Fahrerin in der 90-Grad-Kurve in den Gegenverkehr, wo sie frontal mit dem entgegen kommenden Renault eines 55-jährigen Wermelskircheners kollidierte.

Umgehend wurden Rettungsdienst und Polizei alarmiert und erreichten kurze Zeit später den Unfallort. Die Fahrerin äußerte im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme, dass sie sich nicht erklären könne, warum sie die plötzlich Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hat. Vermutlich war die herrschende Witterung mit leichter Fahrbahnglätte ursächlich für den Kontrollverlust.

Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Zusammenstoß verletzt - die Toyota-Fahrerin leicht, der Renault-Fahrer schwer. Die Autos wurden stark beschädigt und wurden abgeschleppt.

