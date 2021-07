Das gibt es auf dem Garagentrödel zu kaufen

Kaufen

+ © Anja Wollschlaeger Jennifer Smieja bietet Kinderkleidung auf dem Trödel an der Kolpingstraße an. Während Kleidchen und Jacken schon auf einem Kleiderständer bereit hängen, plant sie auch noch eine große Menge an Haushaltsdekoration anzubieten. Damit auch Eltern von Jungen fündig werden, unterstützt sie eine Freundin, die die entsprechenden Kleidungsstücke zu Geld machen möchte. © Anja Wollschlaeger

Am Sonntag trödeln die Nachbarn der Adolph-Kolping-Straße zum ersten Mal gemeinsam.

Von Anja Wollschlaeger

Über die Wetteraussichten freut sich schon das Trödel-Organisations-Team an der Adolph-Kolping-Straße. Zum ersten Mal wollen die Nachbarn des innenstadtnahen Wohnquartiers am Sonntag gemeinsam trödeln. Mit-Organisatorin Jenifer Smieja hat sich den Nachbarschaftströdel in Ösinghausen zum Beispiel genommen. Der Termin in den Ferien soll Kunden locken. Smieja sagt: „Petrus hat auf jeden Fall ein gutes Auge für unsere Straße.“

Ihr Nachbar Karl-Heinz Malecki ist wie viele andere, begeistert dabei: „Wir hoffen, dass so etwas wie Straßenfestatmosphäre aufkommt.“ Er will ein Zelt aufstellen, um mit den Nachbarn einen Plausch halten zu können: „Wir wohnen seit 1998 hier, aber wir kennen auch nicht alle, die hier wohnen.“ Bei der Aktion am Sonntag soll sich daran etwas ändern.

+ Anwohnerin Brigitte Malecki verkauft neben Kaffeegeschirr und edlem Porzellan auch Katzenausstattung und Damenmode. © Anja Wollschlaeger

Seine Frau Brigitte ist passionierte Trödlerin und zeigt gerne, was sie anbieten möchte: „Ich habe Wandbilder aus Porzellan und ein schönes Kaffeeservice“. Auch die Ausstattung von ihrem Kater bietet sie anderen Katzenhaltern an. Sie sind mit Erinnerungen verbunden: „Unser Charly war bekannt in der ganzen Straße, aber nach mehr als 19 Jahren ist er nun gestorben.“ Kratzbaum, Körbchen und Näpfe werden am Sonntag vor der Haustüre zum Kauf angeboten.

Weil das Trödeln gemeinsam am meisen Spaß macht, hat Malecki gleich eine Reihe von Freunden angesprochen: „Ich verkaufe eine Designerjacke und meine Freundin kommt mit ganz vielen modischen Sachen dazu. Ein Turnfreund will ein Fahrrad mitbringen.“

Rund 30 Garagentrödler haben sich angemeldet

Smieja hat sich auch bei den anderen Garagentrödlern umgehört. Rund 30 haben sich angemeldet und viele werden wohl noch spontan dazu kommen, schätzt sie. Zu erwarten seien mehr Teilnehmer, als sie auf dem gestalteten Handzettel vermerken konnte.

Angeboten wird wohl eine Vielzahl von Fahrrädern, vor allem für Kinder. Weil in einigen Haushalten inzwischen Teenager wohnen, wird wohl auch vieles an Kinderbücherrn und Kinderkleidung verkauft.

Bei einem Rundgang durch die Straße bestätigten schon gestern viele, dass sie mitmachen möchten, so wie Barbara Dudenhausen: „Ich habe viel, was ich verkaufen möchte, zum Beispiel Thermosflaschen eine Nudeldose und Kaffeebecher.“

Für die Mühe, die sich Smieja und andere gemacht haben, gab es schon viel Lob aus der Nachbarschaft: „Die Leute haben schon gefragt, ob wir das jetzt regelmäßig machen“, sagt Smieja. Die Reaktionen seien „super“ gewesen.

In Ösinghausen hat im Mai bereits der zweite Trödel in der Nachbarschaft stattgefunden. Angestoßen wurde dort die Aktion vom Projekt Quartiersentwicklung.

PARKPLÄTZE

PARKMÖGLICHKEITEN Stellflächen in der Adolph-Kolping-Straße sind knapp. Daher empfehlen die Anwohner, einen kleinen Fußweg einzuplanen.

HAUPTSTRAßE Zwischen Adler-Apotheke und der Einmündung Eulenflug sind seitlich der Fahrbahn oft Parkbuchten frei.

VITALBAD Die Parktaschen an der Straße im Hagen sind nur wenige Schritte von der Adolph-Kolping-Straße entfernt. Zu Fuß geht es über den Panoramaradweg Balkantrasse.

VERKAUFSZEIT Geplant ist der Trödel von 11 bis 16 Uhr. Ein Lageplan ist auf Handzetteln in der Innenstadt verteilt worden.