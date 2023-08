Gesungen wird, solange es nur geht

Auch in der Lambertsmühle ist (L)a Capella bereits aufgetreten. Dieses Mal geht es in die Weiherstraße.

25 Jahre (L)a Capella: Das feiert das Ensemble am 10. September mit einem Konzert.

Von Peter Klohs

Burscheid. Das Quartett (L)a Capella nennt sich augenzwinkernd gerne „die älteste Boygroup in Burscheid“, obgleich sich die vier Sänger nicht sicher sind, ob diese Aussage nicht das gesamte Bergische Land betreffen könnte. In Burscheid ansässig, bereichern die immer mit viel Humor agierenden Musiker die Kulturszene seit inzwischen 25 Jahren. „Wir haben sozusagen silberne Hochzeit“, scherzt Franz-Joseph Schmitz, der gemeinsam mit Lothar Romanowski als Geburtshelfer des Quartetts agierte. Und es ist für die Musiker eine Selbstverständlichkeit, dass dieses Jubiläum mit einem großen Konzert gefeiert wird.

Der erste Auftritt von (L)a Capella ereignete sich im Jahr 1998. „Es war zum Geburtstag meiner Frau“, erinnert sich Schmitz. „Wir haben damals als Trio verschiedene Blasinstrumente aufgetrieben und meiner Frau ein Ständchen gebracht. Es klang furchtbar, war aber so lustig, dass wir unbedingt weitermachen wollten. Obwohl wir damals noch gar nicht wussten, wohin unser Weg führen sollte.“ Offiziell ist die Geburtsstunde des Quartetts nicht vermerkt, weshalb dieses erste Konzert als solche fungiert.

„1999, bei einem Konzert in Lützenkirchen, bekamen wir Essen und Trinken – und 150 Mark.“

Lothar Romanowski ergänzt, dass die Musiker eine ganze Weile bei Familienfesten „und ähnlichen Anlässen“ zum Spaß gespielt hatten. „Und 1999, bei einem Konzert in Lützenkirchen, da bekamen wir Essen und Trinken – und eine Gage von 150 Mark.“ „Ja“, bestätigt Franz-Joseph Schmitz, „das war der Durchbruch.“

Die Hinwendung zum Gesang fiel den Musikern leicht, auch dank des musikalischen Wissens von Lothar Romanowski, der Arrangements für die Sänger schrieb. Der Einsatz der Blasinstrumente wurde immer weniger, der a-Cappella-Gesang nahm zu. Zur Zeit verfügt (L)a Capella über ein Repertoire von etwas mehr als 250 Liedern, wovon 50 spontan abrufbar sind. Lothar Romanowski unterstützt den Gesang zuweilen durch Gitarre oder Keyboard. Beim Jubiläumskonzert am 10. September kündigen die Sänger ein „Best-of der letzten fünf Jahre“ an, angereichert mit so mancher Überraschung. So wird Tobi, der Sohn von Franz-Josef Schmitz, bei einigen Liedern als 1. Tenor mitsingen. Und auch ein russisches Lied wird zu hören sein. „Es ist uns wichtig“, betonen die Sänger, „dass wir dieses Stück auf russisch singen. Gerade in diesen Zeiten.“ Viel kölsches Liedgut wird erklingen, manches wird – das darf man beruhigt als Tradition bezeichnen – mit eigenen witzigen Texten veredelt werden. Dazu gibt es Lieder aus der Romantik.

„Das russische Lied haben wir vor zwei Jahren spontan im Dom zu Trier gesungen“, berichtet Schmitz. „Wir waren da mit unseren Frauen, mit denen wir alle zwei Jahre eine Dankesfahrt unternehmen. Denn eins ist klar: Ohne unsere Frauen gäbe es uns nicht. Oder wenigstens nicht so lange.“ Lothar Romanowski erinnert sich an die Stille im Dom, als das Lied von (L)a Capella angestimmt wurde. „Eine sensationelle Stimmung“ habe geherrscht.

Schmitz und Romanowski erinnern sich lebhaft an die gemeinsame Boygroup-Geschichte. Sie erwähnen das Zupforchester Tremolo aus Neuboddenberg, das durch neue Gesangsliteratur zur musikalischen Entwicklung der Burscheider Sänger beigetragen hat. „Das ist eine enge Verbindung geworden“, sagt Romanowski. Und Franz-Josef Schmitz fügt schmunzelnd an: „Im Grunde sind wir vor nichts fies.“ Das Zupforchester, durch den Tod des Leiters im vergangenen Jahr führungslos geworden, wird in kleinerer Besetzung das Jubiläumskonzert von (L)a Capella aufwerten.

Das Jubiläumskonzert von (L)a Capella findet am 10. September um 17 Uhr in den Räumlichkeiten der Freikirchlich-Evangelischen Gemeinde, Weiherstraße 5, statt. Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro können in der Buchhandlung Ute Hentschel (Hauptstraße 26) und bei den Bandmitgliedern erworben werden.

Das wichtigste Motto der stets gut gelaunten Burscheider Gesangstruppe ist: „So lange es geht, machen wir weiter.“

Hintergrund

Für das Jahresende haben (L)a Capella fünf Auftritte geplant. Man wird im Advent zwei Mal vor der Buchhandlung Ute Hentschel singen, dazu auf dem Weihnachtsmarkt in Blücher. Ein privates Gastspiel zu einem 80-jährigen Geburtstag steht auch auf der Agenda. Das Quartett hätte nichts gegen weitere (und jüngere) Sangeskollegen. „Damit sich das Ganze etwas jünger gestaltet“, sagt Lothar Romanowski, dem man seine 80 Lebensjahre nicht ansieht oder anmerkt.