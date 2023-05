Gestohlener Traktor kippt um - Benzin und Öl versickern im Boden

Polizei

Den 18-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Kfz-Diebstahls.

Ein 18-jährige hat am Samstag zum zweiten Mal einen Traktor gestohlen. Sein Ausflug in den Wald lief schief.

Burscheid/Wermelskirchen. Ein 18-jährige Wermelskirchener, der am Donnerstag bereits in Wermelskirchen einen Traktor gestohlen hat, hat am Samstag im Bereich Paffenlöh erneut einen Traktor entwendet.

Mit diesem fuhr er nach Leichlingen. Im Ortsteil Witzhelden fuhr er zusammen mit einem 13-jährigen Jungen aus Witzhelden in ein Waldgebiet. Dort kippte der Traktor gegen 21.05 Uhr um. Dadurch lief Benzin und Öl aus dem Fahrzeug und versickerte im Waldboden.

Die Feuerwehr und die Untere Wasserbehörde waren vor Ort, um größeren Schaden zu verhindern.

Den 18-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Auto-Diebstahls.

