Burscheid ist Initiative für Tempo 30 beigetreten

Kommunen sollen selbstständig entscheiden dürfen, wo und ob sie die Geschwindigkeit begrenzen.

Burscheid. Burscheid ist mit von der Partie: Gemeinsam mit dem niedersächsischen Amelinghausen, dem bayerischen Lechbruck und dem baden-württembergischen Bad Wimpfen taucht die Stadt als neues Mitglied auf der Homepage der bundesweiten Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden“ auf. Kurz danach trat sogar die Deutsche Verkehrswacht bei. Ein gewaltiger Rückenwind für die Initiative, die sich dafür einsetzt, dass Kommunen vor Ort selbstständig entscheiden dürfen, wo und ob sie Tempo 30 einführen.

In Burscheid hatte das Bündnis für Burscheid (BfB) angeregt, sich der Initiative anzuschließen und einen dementsprechenden Antrag für den Stadtrat vorbereitet. Mit drei Enthaltungen gaben die Ortspolitiker dafür denn auch grünes Licht. Besonderes Lob spendete Ratsfrau Ute Hentschel (Grüne). Sie unterstütze den Beitritt ausdrücklich, betonte sie in der Sitzung: „Ich sitze seit 35 Jahren hier und kann mich erinnern, dass die Grünen mal einen Antrag gestellt haben, flächendeckend für die Innenstadt Tempo 30 einzuführen. Es wäre toll, wenn sich das jetzt doch noch auf diese Weise realisieren ließe. Das käme der Umwelt, alten Menschen und Kindern zugute.“

Da musste Bürgermeister Dirk Runge jedoch bremsen: Dafür sei die Straßenverkehrsbehörde zuständig.

Ziel soll es sein die teilnehmenden Kommunen lebenswerter und zukunftsfähiger zu machen

Zum Hintergrund: Im Sommer 2021 taten sich sieben Kommunen zusammen: Aachen, Augsburg, Freiburg, Hannover, Leipzig, Münster und Ulm riefen die Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden“ ins Leben. „Wir wollten mehr Beinfreiheit bei der Verkehrsplanung bekommen“: So erklärte es zu Jahresanfang Gunter Czisch, Ulmer Oberbürgermeister, der Stuttgarter Zeitung. „Wir wollen weniger Gängelung.“ Bei der Anordnung von Höchstgeschwindigkeiten seien den Städten und Kommunen viel zu enge Grenzen gesetzt. Das selbst ernannte Ziel der Initiative: die Kommunen lebenswerter und zukunftsfähiger zu machen.

Das kommt an. Zählte die Initiative im Februar 429 Mitglieder, sind es nach aktuellem Stand bereits 859. Dörfer, Städte und inzwischen auch ganze Landkreise sind dabei. Burscheids Nachbar Leichlingen trat ebenso im Frühjahr ein wie das oberbergische Gummersbach.

Jetzt, im Juli, feiert die Initiative ihr zweijähriges Bestehen. Und sagt selbstbewusst: „Der starke Zuspruch durch die Kommunen landauf landab ist der entscheidende Grund dafür, dass wir uns mit unseren Forderungen Gehör verschaffen, die Diskussion in der Politik und in der Öffentlichkeit mitbestimmen und einen wesentlichen Beitrag dazu leisten konnten, dass die Änderung des Straßenverkehrsrechts nun endlich in Rollen kommt.“

Diese Argumente gibt es für die Initiative

Das hatte auch das BfB überzeugt, das als erste Fraktion den Beitritt Burscheids forciert hatte. „Wir werden immer wieder von Bürgerinnen und Bürgern mit Forderungen nach verkehrsberuhigenden Maßnahmen konfrontiert. Nicht selten sind diese Forderungen gerechtfertigt“, hatte Vereinsvorsitzender und Ratsherr Volker Höttgen im Frühjahr unterstrichen. „Wir vor Ort sind bürgernäher und können die Notwendigkeit eines Tempolimits meist besser einschätzen“, fand auch Fraktionschef Michael Baggeler. Und dies betreffe nicht allein ein Tempo 30. Volker Höttgen: „Wo jetzt Tempo 70 gilt, ist es womöglich sinnvoller, Tempo 50 vorzuschreiben.“