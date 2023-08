Geschäfte öffnen sich erneut für die Kunstschaffenden

Bis 30. September läuft die Aktion „Kunst im Schaufenster“.

Burscheid.Kunst Open Air und das noch kostenlos: Wenn in Burscheids Geschäften wieder Malereien und Skulpturen zu sehen sind, dann ist „Kunst im Schaufenster“. Schon zum 32. Mal bietet die Aktion in der Burscheider Innenstadt Kunstschaffenden aus Burscheid und der Region eine Plattform, um auszustellen. Vom 2. bis 30. September machen einmal mehr Einzelhändler, Institutionen und Dienstleister Platz in ihren Schaufenstern und laden gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern zum Bummeln, Betrachten und Verweilen ein.

Ausgestellt werden vielseitige Kunstwerke. Der Bogen reicht von Öl- und Acrylmalerei, Aquarell und Pastell über Misch- und Fotomaltechnik bis zu Skulpturen in Speckstein und Gasbeton.

Gemeinsamer Kunst-Rundgang am 2. September

Mit einem knapp zweistündigen Eröffnungsrundgang startet die Aktion „Kunst im Schaufenster“ am Samstag,

2. September, 12 Uhr, auf dem Vorplatz des Evangelischen Gemeindehauses an der Hauptstraße. Für eine fröhlich-musikalische Ausstellungseröffnung sorgt das Juniororchester der Orchesterschule Burscheid unter der Leitung von Heide Wendt. Lore Beckers vom Aktionskreis: „An dem anschließenden Rundgang nehmen alle Künstlerinnen und Künstler teil. Wir freuen uns, wenn uns wieder viele Menschen mit ihrem Interesse an unserem Hobby begleiten. So werden sich für das Publikum gute Gelegenheiten zu einem Gespräch mit uns bieten. In diesem Jahr sind drei neue Künstlerinnen dabei.“

Der Kunst-Rundgang durch die Innenstadt klingt mit einem anschließenden kleinen Umtrunk ab 13.45 Uhr im Gemeindehaus, Hauptstraße 40, aus.

Kunst im Schaufenster ist eine Gemeinschaftsaktion der Künstlerinnen und Künstler mit der Wirtschafts- und Werbegemeinschaft „Wir für Burscheid“ und der Stadt Burscheid.

Neu gestaltete Broschüre informiert

Die farbig gestaltete Begleitbroschüre mit Informationen zu den Ausstellungsorten und Kunstrichtungen der einzelnen Künstlerinnen und Künstlern liegt in den Burscheider Geschäften, Banken und öffentlichen Einrichtungen (Rathaus, Stadtbücherei) aus.

Wer möchte, kann sich beim Start des Eröffnungsrundganges die kleine Broschüre mitnehmen und sich auch eigenständig auf den Weg machen.