Gesamtschule: Kooperation wird verlängert

Stadt und Evangelische Kirche kümmern sich weiterhin gemeinsam um die Einrichtung Auf dem Schulberg.

Burscheid. Der Vertrag, mehrfach ausgefertigt, liegt auf dem Tisch. Die Kugelschreiber und Füllfederhalter sind gezückt. Bürgermeister Dirk Runge, Schulleiterin Angelika Büscher und Oberkirchenrätin Henrike Tetz, Leiterin der Abteilung Erziehung und Bildung im Landeskirchenamt, nicken sich zu und setzen zur Unterschrift an.

Damit wird am Montagnachmittag erneut die Kooperation bestätigt, die Stadt und Evangelische Kirche im Rheinland im Februar 2014 eingegangen sind, und welche die Johannes-Löh-Gesamtschule in ihrer heutigen Form überhaupt erst möglich gemacht hat. Dabei fungiert die Landeskirche als Träger der Einrichtung, während die Stadt Schulgebäude und Grundstück zur Verfügung stellt.

Zunächst galt diese erste Vereinbarung bis Juli 2023. Nun, mit dem neuen Vertrag, verlängern Stadt und Landeskirche ihre Verbindung bis Juli 2038. Dirk Runge bringt es für die Stadt und ihre Bewohner auf den Punkt: „Es ist ein Segen, dass wir ein solches Angebot haben. Wir haben mit der Johannes-Löh-Schule eine weiterführende Schule direkt vor Ort. Ich bin froh, dass wir alles so hingekriegt haben. Und besonders schön ist es, dass wir dieses Jahr den ersten Abiturjahrgang verabschieden konnten.“

Zunächst war eine Sekundarschule geplant

Der Aufbau der Johannes-Löh-Gesamtschule ist damit abgeschlossen. Eine, die sich besonders gut an den Anfang erinnern kann, ist Angelika Büscher. Denn schon damals war sie mit dabei, allerdings zunächst als Leiterin der Evangelischen Realschule. Die befand sich gemeinsam mit der damaligen Hauptschule zentral vereint Auf dem Schulberg. „Das hier“, sagt sie über ihr Büro, „war das Büro der Hauptschule und das dort nebenan“, sie deutet aus dem Fenster, „war die Realschule, unser heutiges Gebäude II.“ Damals griff das große Hauptschul-Sterben um sich, nicht nur in Burscheid. „Das war eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung“, sagt Büscher.

Die Schülerzahlen sanken, die Stadt als Trägerin musste handeln. „Es gab Gespräche mit Nachbarstädten über Kooperationen. Es gab Überlegungen, eine Sekundarschule einzurichten“, sagt Dirk Runge. Es kam anders: Zwei alte und eine neue Schule fanden zusammen. Aus Haupt- und Realschule wuchsen die Jahrgänge heraus, in die 2014 neu gegründete Gesamtschule hinein.

„Wir haben als Erstes die Klingel abgestellt. Alle Schulen hatten unterschiedliche Zeitrhythmen“, sagt Büscher mit einem Lächeln. Sie wurde Leiterin der Gesamtschule, und die Lehrerkollegien teilten sich auf. „Wir haben uns immer gefragt: Was braucht die Stadt? Was brauchen die Schüler?“, beschreibt Angelika Büscher. „Das zieht sich durch unsere Geschichte.“ Und gilt bis heute, beispielsweise bei der Frage nach den Fremdsprachen. Englisch ist gesetzt, die zweite Fremdsprache ab Klasse 7 kann belegt werden, muss im Gegensatz zum klassischen Gymnasium aber nicht. Büscher und ihr Team handelten pragmatisch – und fragten die Eltern nach Wünschen. Diese tendierten weniger zu Latein als vielmehr zu modernen Fremdsprachen. Spanisch machte das Rennen. „Inzwischen haben wir noch Italienisch etabliert“, erzählt Büscher.

Viel Wert wird auf den „interreligiösen Unterricht“ gelegt

Es sind Eindrücke und Aussagen, die auch Henrike Tetz überzeugen. Die Johannes-Löh-Gesamtschule sei ein „Lern- und Lebensort“, sagt die Oberkirchenrätin. „Sie ist eine Schule für alle, mit inklusivem Ansatz, für Schüler mit ihren Stärken und mit ihren Schwächen. Jeder hat seine Begabung mitbekommen, und die wird hier entwickelt. Das ist ein evangelisches Profil.“

Eines übrigens, das sich anderen Religionen nicht verschließt. Im Gegenteil. „In Burscheid leben viele Menschen mit Migrationshintergrund. Viele davon sind islamischen Glaubens“, sagt Angelika Büscher. Mit dem „interreligiösen Unterricht“ sicherte sich die Burscheider Einrichtung große Aufmerksamkeit. „Wir wollten Zugänge zur Religion eröffnen, ohne die Schüler zu überwältigen“, sagt Büscher. Im Regierungsbezirk Köln sei man damit Vorreiter gewesen. „Wir wollten und wollen niemand in eine Schublade stecken“, unterstreicht die Schulleiterin. „Wir wollen einen konfessionellen Unterricht, aber wir wollen auch Austausch und authentische Begegnung. So, wie es die Schüler später als Erwachsene können sollten.“ Für Büscher ist das eine Frage des gegenseitigen Respekts. Mittlerweile gibt es zwei Islam-Lehrkräfte und seit kurzem eine Referendarin.

Besonders angetan zeigt sich Henrike Tetz von der benachbarten Villa Biz. Die gibt es seit 2018 in ihrer Funktion als Ganztagsbetreuung. Auch das unterscheidet die Johannes-Löh-Gesamtschule von ihren Vorgängern. „Es ist sinnvoll, die Räumlichkeiten zu wechseln“, findet auch Büscher. Die alte Villa spreche die Schüler auf ganz andere Weise an als das funktionale Schulgebäude. Hier wolle er gern wohnen, habe mal ein Schüler bekannt, erzählt sie. Und guckt noch mal aus dem Fenster. „Nebenan die Villa Biz mit ihren Angeboten, den Berg hinunter ist das alte Internat, in dem heute mit dem Haus der Kirche der Kirchenkreis Leverkusen untergebracht ist, sowie rechts davon das Vitalbad, in dem unsere Kinder schwimmen lernen. Und wenn etwas sein sollte, sind wir auch schnell beim Bürgermeister. Wir sind mittendrin.“

Hintergrund

Die Johannes-Löh-Gesamtschule wird von mehr als 800 Schülerinnen und Schülern besucht. Sie ist eine von zehn Schulen in Trägerschaft der Evangelischen Kirche im Rheinland. 2023 hat der erste Jahrgang in Burscheid das Abitur gemacht.

