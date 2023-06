Gesamtschule feiert erstes Abitur in Burscheid

An der Johannes-Löh-Gesamtschule absolvierte zum ersten Mal ein Jahrgang sein Abi. 48 Abiturienten bekamen am Samstag ihr Zeugnis überreicht.

Zeugnisvergabe an der Johannes-Löh-Gesamtschule.

Von Anja Wollschlaeger

Burscheid. 48 junge Menschen haben am Samstag ihre Abiturzeugnisse in Burscheid erhalten. Sie bilden den ersten Jahrgang der Absolventen, die die Hochschulreife in Burscheid erworben haben. Gefeiert wurde auch mit Gästen, die die junge Johannes-Löh-Gesamtschule aus der Taufe gehoben haben. Schulleiterin Angelika Büscher erinnerte an den ersten Schultag am 21. August 2014.

„Burscheid macht Abitur“ steht auf einem Banner quer über der Höhestraße. An der Haupteinfallstraße in die Innenstadt weist die Gesamtschule stolz auf den historischen Moment hin, denn in Burscheid gab es zuvor noch nie die Möglichkeit, ein Abitur abzulegen. Zwar gab es bis in die 1950er Jahre hinein ein Johannes-Löh-Gymnasium doch es war nur ein Pro-Gymnasium, ohne Oberstufe.

Joana Bilski und Philine Kratzer begrüßten die Gäste beim Festakt in der Aula in „Haus 1“, dem Raum, in dem sich 2016 die Hauptschule verabschiedet hatte. Als Vertreterinnen des Abiturjahrgangs sprachen sie zusammen mit Schulleiterin Angelika Büscher. Zu den Ehrengästen gehörten Bürgermeister Dirk Runge sowie Klaus Eberl und Otmar Scholl. Büscher sagte, diese drei „haben zusammen mit dem inzwischen verstorbenen Bürgermeister, Stefan Caplan maßgeblich dazu beigetragen, diese Schule auf den Weg zu bringen.“ Klaus Eberl, der inzwischen als Oberkirchenrat im Ruhestand ist, sagte in seiner Laudatio später, wie er Stefan Caplan an diesem Tag vermisst: „Als wir vor zehn Jahren diese Schule hier geplant haben, da haben wir uns verabredet. Das erste Abitur in Burscheid wollten wir hier gemeinsam feiern.“ Zwischen ihm und Caplan sei eine Freundschaft entstanden.

Doménique Giese sprach für die Abiturienten, erzählte von lustigen Erlebnissen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern von der Abschlussfahrt nach Barcelona und von der „Vertretung, der Vertretung von der Vertretung für den Englischkurs. Schließlich richtete sich der angehende Lehramtsstudent an seine Mitschüler und Mitschülerinnen: „Wir sind wie eine große Familie zusammengewachsen.“

„Eine ganze Schule macht gemeinsam die Reifeprüfung“

Sascha Flüchter, Schuldezernent der rheinischen Kirche ordnete die historische Bedeutung des Tages für die Schulgemeinschaft ein: „Sie alle haben zum ersten Mal das Abitur gemacht. Eine ganze Schule macht gemeinsam die Reifeprüfung.“ Als er die fünf Leistungskurslehrer und Lehrerinnen auf die Bühne rief, brandete Applaus auf. Auch er erinnerte an Stefan Caplan: „Wir ehren sein Andenken, wenn wir weitermachen. Dieses Abitur ist nur ein Anfang.“

Bürgermeister Runge nahm den Faden auf und sagte: „Stefan Caplan hätte vieles darum gegeben, hier heute stehen zu dürfen.“ Runge hatte einen Jeton mitgebracht und nahm in seiner Rede Bezug auf das Motto, das sich der Jahrgang fürs Abitur gegeben hatte: „Abivegas – 13 Jahre um jeden Punkt gepokert“: „Der Jackpot ist heute geknackt.“

Zum ersten Schultag hatte Klaus Eberl eine Pfarrerpuppe mitgebracht, die den Namensgeber Johannes Löh darstellte. Eben diese Puppe hatte nun Angelika Büscher am Samstag aufs Rednerpult gesetzt. Indem sie ihr eine akademische Kappe aufsetzte, symbolisierte sie den bestandenen Abschluss. Ihre Schüler lobte sie: „Viele von euch haben einen Notendurchschnitt, der eine Eins vor dem Komma hat. Ihr habt nicht nur gepokert, sondern fleißig gelernt. Nur ein Bruchteil von euch kam in die fünfte Klasse mit einer Empfehlung fürs Gymnasium.“ Sie wertete das auch als Beleg für die pädagogische Leistung ihrer Schule: „Unsere Schule bietet Zeit für die Entfaltung der Talente.“ Das Konzept sieht auch inklusiven Unterricht und interreligiöse Religionsstunden vor.

Zum Ausklang trat noch ein Lehrerchor auf die Bühne und sang „nach dem Abitur geht’s weiter.“ Die 19-jährige Alina Stiefvater will ab Oktober an der Universität Köln den Zweifach-Bachelor in English Studies und Medienkulturwissenschaft angehen.

Bereits am Mittwoch haben 109 Zehntklässler an der Schule ihren Abschluss gefeiert. 27 von ihnen hatten einen sehr guten Notendurchschnitt.

Die Abi-Klasse

Einschulung: Am 21. August 2014 begann der Unterricht für die ersten 114 Fünftklässler.

Mittlere Reife: Am 21. Juni 2020 feierten die ersten Absolventen des Jahrgangs ihre Abschlüsse nach Klasse 10 – damals noch mit Corona-Abstand.

Abitur: 49 Schülerinnen und Schüler sind zur Abiturprüfung angetreten, 46 haben die allgemeine Hochschulreife, zwei die Fachhochschulreife erreicht.

Jahrgangsbesten: Alina Stiefvater (1,3), Sonja Vitt (1,4) Keanu Halfmann (1,5)