Geputzt wird an zwei Tagen

Burscheid. Die Straßen in Hilgen mit einer Länge von rund 40.640 Metern werden von der Kehrmaschine anstatt bisher mittwochs jetzt immer montags gereinigt. In Burscheid wird – wie bisher auch – die Straßenreinigung am Dienstag durchgeführt; dort fährt die Kehrmaschine rund 50.800 Meter ab. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Insgesamt werden auf Burscheider Stadtgebiet fast 91.500 Meter öffentliche Straßen abgefahren und gesäubert. Stadt und Baubetriebshof haben eine wichtige Bitte: Die Burscheider sollten an diesen Tagen ihre am Straßenrand geparkten Autos entfernen, damit Kehrmaschine und Reinigungsteam ungehindert arbeiten können, einschließlich der Straßenabschnitte vor den jeweiligen Häusern. -nal-