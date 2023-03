Gemeinsam geht es dem Müll an den Kragen

Frühjahrsputz in Burscheid vom 25. März bis 15. April.

Burscheid. Jahr für Jahr haben die Burscheider gemeinsam ihre Stadt geputzt und gemeinsam Müll gesammelt. Nach dem erfolgreichen Aufruf zur mehrtägigen Frühjahrsputz-Aktion in den vergangenen Jahren ruft die Stadtverwaltung auch in diesem Jahr wieder zum individuellen Müllsammeln auf: „Gemeinsam wollen wir uns für ein sauberes Erscheinungsbild unserer Stadt einsetzen!“

Im Zeitraum vom 25. März bis 15. April können sich Freiwillige für die Umwelt engagieren und die Umgebung von wildem Müll befreien. Den Auftakt der dreiwöchigen Müllsammel-Aktion bildet der 8. Putztag eines lokalen Radiosenders.

Am Samstag, 25. März, geht es dem Dreck in den Städten und Gemeinden des Rheinisch-Bergischen Kreises sowie des Oberbergischen Kreises an den Kragen. Auch Burscheid beteiligt sich in diesem Jahr wieder am „großen Reinemachen“ in der Region. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Burscheid will eine gepflegte und einladende Stadt sein, dazu gehört auch ein sauberes Erscheinungsbild. Die Stadtverwaltung ruft deshalb ihre Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Organisationen erneut zum gemeinsamen „Frühjahrsputz“ auf: „Machen Sie mit. Gemeinsam setzen wir uns für ein sauberes Burscheid ein.“ Jede und jeder kann mitmachen und dabei individuell entscheiden, wann das Müllsammeln am besten in den persönlichen Terminkalender passt.

Alle, die mithelfen wollen, treffen sich am Samstag, 25. März um 9.30 Uhr vor dem Haupteingang des Burscheider Rathauses. Am zentralen Treffpunkt werden die fleißigen Sammler mit entsprechenden Sammel-Utensilien ausgestattet und es werden die Routen verteilt. Gesammelt wird überall da, wo Müll gesichtet wurde. Diejenigen, die gerne in Hilgen sammeln möchten, können sich ihre Utensilien bereits ab dem 20. März am Infoschalter im Rathaus abholen.

Austausch und gemeinsamer Imbiss nach getaner Arbeit

Traditionell trifft man sich am Radio-Berg-Putztag nach getaner Arbeit ab ca. 12 Uhr auf dem Gelände der Burscheider Tafel in der Montanusstraße zu einem kleinen Imbiss. In gemütlicher Runde tauschen sich die fleißigen Sammlerinnen und Sammler dabei über ihre unterschiedlichen Müllsammelerfahrungen aus.

Wer innerhalb der dreiwöchigen Müllsammel-Aktion ganz selbstständig Müll sammeln möchte, kann sich für den Aktionszeitraum in Burscheid und Hilgen mit einem Teilnahmeformular anmelden. Benötigtes Material wie Handschuhe und Müllsäcke können ab dem 20. März am Infoschalter im Rathaus, Tel. (0 21 74) 67 00) abgeholt werden. Der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) unterstützt die Aktion mit entsprechenden Sammelutensilien. Der Abtransport des gesammelten Unrats wird wie gewohnt von dem Baubetriebshof der Technischen Werke Burscheid (TWB) übernommen.

Weitere Informationen gibt es bei Stadtsprecherin Ann-Kathrin Gusowski unter Tel. (0 21 74) 67 03 41. Das Teilnahmeformular ist online auf der Webseite der Stadt unter der Rubrik „Aktuelles“ zu finden.

www.burscheid.de