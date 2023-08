Gemeinden sollen Strukturen neu ordnen

Sie ist neben der Anlaufstelle im Dünweg der Dreh- und Angelpunkt des Gemeindelebens: die Evangelische Kirche am Markt.

Synode des Kirchenkreises Leverkusen leitet Veränderungen ein.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Veränderungen machen oft Angst. Bernd-Ekkehart Scholten begreift sie jedoch von vornherein anders. „Wir finden miteinander ins Gespräch“, sagt der Superintendent des Kirchenkreis Leverkusen. „Kirche baut sich von unten nach oben auf. Das ist evangelisch.“ Ein Prozess sei in Gang gesetzt, der begleitet, aber nicht verordnet werde: „Eine Synode besteht ja aus lauter Gemeinden.“

Zu einer solchen trat der Kirchenkreis jüngst zusammen. Drei große Themenschwerpunkte wurden behandelt: Pfarrstellenrahmenkonzept, klimagerechte Gebäudeplanung und der Zusammenschluss der Verwaltungen der Kirchenkreise Leverkusen und Lennep.

„Wir wollen Antworten für heute finden.“

Im Gespräch mit dem Bergischen Volksboten geht Scholten zunächst auf letzteren Punkt ein. „Der Fachkräftemangel hat auch uns erreicht“, sagt er. „Das wird auch nicht besser werden.“ Denn gleichzeitig gingen viele bisherige Mitarbeiter in den Ruhestand. „Für uns geht es um Kompetenzsicherung“, sagt Scholten. Der Veränderungsdruck sei da: Der Superintendent nennt zunehmende staatliche Anforderungen sowie knapper werdende finanzielle Ressourcen als Gründe, über eine Zusammenlegung nachzudenken. Der benachbarte Kirchenkreis Lennep sei von der Struktur, Arbeitsweise und Größe vergleichbar: „Durch den Zusammenschluss der Verwaltungen sollen eine Know-how-Sicherung und eine Qualitätssteigerung der Verwaltungsdienstleistungen erreicht werden“, erklärt Scholten. „Geplant ist die Gründung eines gemeinsamen Verwaltungsverbandes.“

Und nur ein solcher, betont er mit Nachdruck. „Es gibt keine Gespräche über etwas anderes. Das ist nicht der Auftakt zu einer Fusion.“ Zudem gelte, und damit zielt Scholten wieder auf die selbstständig bestimmende evangelische Kirche ab: „Es muss zuerst gewollt und dann beschlossen werden.“ Dieser Beschluss aber stehe erst im November an, zuvor leite der Sondierungsausschuss begleitende Schritte ein.

Der Fachkräftemangel macht sich aber nicht nur in der Verwaltung bemerkbar. Sondern unter den Pfarrern und Pfarrerinnen selbst. „Die Zahl der Theologen und Theologinnen wird sich reduzieren“, bestätigt Scholten. Denn die nachfolgende Generation zähle schlichtweg per se weniger Köpfe, dadurch gebe es auch weniger Studenten – nicht nur, aber eben auch im Fach Theologie. Bereits jetzt, sagt der Superintendent, werde es immer schwieriger, die pfarramtlichen Dienste zu besetzen, etwa, wenn krankheitsbedingt Pfarrerinnen und Pfarrer ausfielen – schlicht, weil es zu viele Aufgaben für zu wenige Personen seien.

„Vor diesem Hintergrund sind nach der Pfarrstellenplanung der rheinischen Landeskirche für den Kirchenkreis Leverkusen im Jahr 2030 noch knapp 19 Stellen vorgesehen“, sagt Scholten. Bereits auf der Herbstsynode 2022 wurde diesbezüglich die Bildung regionaler Kooperationsräume beschlossen. Heißt: Burscheid wird näher mit Leichlingen (Witzhelden) und Bergisch Neukirchen zusammenrücken. Für den Kooperationsraum bedeutet dies: Von aktuell 6,5 vollen Pfarrstellen wird die Zahl auf vier sinken.

„Wir haben sehr engagierte junge Leute auf vielen Pfarrstellen“, sagt Scholten. Diese hätten aber auch die Auswahl: War es früher üblich, auf Lebenszeit auf seiner Pfarre zu bleiben, gehen die Jüngeren auch gerne noch einmal woanders hin. Zwecks Horizonterweiterung. „Ich war 24 Jahre lang Gemeindepfarrer in Leverkusen und da sehr glücklich“, sagt Scholten mit einem Lächeln. Hätte er nach zehn Jahren wechseln wollen, wäre das damals schwierig gewesen: „Es gab keine freien Stellen. Heute ist das anders. Es ist gut möglich, dass Flexibilität und Mobilität dadurch zunehmen werden.“

„Es geht nicht darum, die Gemeinden zu gängeln, sondern sie zu begleiten.“

Das könnte auch die Gemeindeglieder selbst betreffen. „Einen Vollsortimenter kriegen wir nicht mehr“, sagt Scholten. Heißt: Nicht jede Gemeinde wird künftig alles machen können. „Die Frage ist, wie wir es hinbekommen, unsere Angebote zu haben und umzusetzen“, sagt Scholten. Das bedeute nicht, dass Gemeinden aufgelöst würden. „Sie werden in anderer Form zusammenarbeiten.“ So könne beispielsweise eine Gemeinde, die ihre Reputation in ihrem Jugendchor hat, diesen für die benachbarten Gemeinden öffnen; diese wiederum würden Freiraum für andere Aufgaben gewinnen.

In den Blick hat die Synode auch die Gebäude genommen. Die rheinische Landeskirche hatte im vergangenen Jahr beschlossen, dass bis 2027 alle Kirchengemeinden und Kirchenkreise entscheiden, welche Gebäude sie langfristig benötigen. Diese Immobilien sollen bis 2035 treibhausgasneutral betrieben werden.

Die Synode verabschiedete nun eine Gebäudebedarfsplanung, die auf der jeweiligen Gemeindekonzeption fußt. Bis zur Fertigstellung der Gebäudebedarfsplanung gibt es einen Genehmigungsvorbehalt für alle Bauvorhaben (auch Instandsetzungen oder energierelevante Maßnahmen): Anders als bisher müssen nun alle Vorhaben ab 10.000 Euro Kosten durch den Kreissynodalvorstand genehmigt werden. „Es geht nicht darum, die Gemeinden zu gängeln“, betont Bernd-Ekkehart Scholten. „Es ist vielmehr unsere Verpflichtung, sie bei der Erstellung der Planung zu begleiten.“

Veränderungen seien nicht einfach, weiß der Superintendent. „Aber sie sind das normale Leben.“ Der Kirchenkreis wolle sich dieser Herausforderung stellen: „Denn wir wollen den Menschen ja eine Botschaft mitgeben, wollen Zugänge zum Glauben eröffnen, künftig vielleicht auf andere Art als zuvor. Wir wollen Antworten für heute finden.“

Dieser Prozess sei nun eingeleitet. Scholten: „Wir werden in den Blick nehmen, was da ist. Ich bin hier nicht der Chef, der sagt, wo es langgeht. Wir machen uns auf den Weg. Dabei werden wir viel sprechen müssen, werden das ehrlich und bewusst tun. Der Prozess ist im Fluss.“