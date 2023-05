Gefährdet dieses innerstädtische Bauprojekt das Klima?

Manfred Lindenau (Bund) und Sabine Krämer-Kox (ADFC) kritisieren geplantes Wohnquartier.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Manfred Lindenau ist am Donnerstagabend im Stadtentwicklungsausschuss anzusehen, dass er über den dortigen Tagesordnungspunkt nicht glücklich ist: Einen „monströsen Gebäuderiegel“ hat das Bund-Mitglied (Bund für Naturschutz) die Pläne für ein neues Wohnquartier entlang der Friedrich-Goetze-Straße vorab dem Bergischen Volksboten gegenüber genannt.

„Bislang haben wir das für ein reines Denkmodell gehalten“, sagt er über das Konzept, das im Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEHK) angestoßen wurde. Mit an seiner Seite: Sabine Krämer-Kox vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC), Ortsgruppe Wermelskirchen/Burscheid. Beide fordern angesichts des Klimawandels ein ganz neues Denken in Sachen Bauen und Mobilität.

In der Beschlussvorlage ist skizziert, was die Verwaltung auf den Weg bringen will. „Der Masterplan Innenstadt des IEHK sieht für den Bereich Friedrich-Goetze-Straße (L 291) zwischen der Straße Am Markt und der Mittelstraße eine geschlossene Baureihe entlang der L 291 vor. Dieses Ziel kann auf Grundlage der bestehenden planungsrechtlichen Situation nicht verwirklicht werden, so dass eine Änderung des Bebauungsplans erfolgen muss“, heißt es da. Diese formalen Weichen wollen Stadt und Ortspolitik stellen – und tun es schlussendlich auch, in einmütiger Abstimmung der Ausschussmitglieder.

Doch zunächst formulieren Lindenau und Krämer-Kox eindringlich ihre Bedenken und Einwände. „Durch den Gebäuderiegel ist anzunehmen, dass damit der Luftaustausch in der Innenstadt massiv gestört wird. Bei Hitzelagen ist hier ein Hotspot, der Gesundheit und Aufenthaltsqualität beeinträchtigt“, kritisiert Lindenau und nimmt Bezug auf den in der Beschlussvorlage erwähnten Klimacheck, mit dem das Projekt abgeglichen wird. Was denn schon mit dem Klimaschutzmanagement der Stadt Burscheid abgestimmt worden sei, will Lindenau wissen. Und ob untersucht wurde, welche klimatische Auswirkung das Bauprojekt habe?

„Veraltet“ nennt er in diesem Zusammenhang das 2016 entstandene IEHK, das den Bereich Stadtökologie ausklammere. „Um so mehr würde ich mir wünschen, dass Sie diese Lücke entschlossen füllen“, unterstreicht er in Richtung Verwaltung und Politik.

Die Abstimmung mit dem Klimamanagement sei in der Tat noch übersichtlich, räumt der Beigeordnete Marc Baack ein. Aber: Diese Änderung am Bebauungsplan sei der erste Schritt von vielen. „Das geht von Grob bis Fein“, sagt Baack über das formale Prozedere. Bislang existierten nicht mehr als grobe Pläne, denen jede „textliche Festsetzung“ fehle – sprich: Ob es Photovoltaik geben soll, Dach- oder Fassadenbegrünung. „Bei jeder neuen Verfahrensstufe wird das Klimamanagement eingebunden. Ebenso die Öffentlichkeit, es gibt Eingaben und Hinweise, die eingearbeitet werden“, sagt Baack. Und: Das Areal sei schon Bauland. „Es wäre anders, gäbe es dort Wald oder Grünfläche.“ „Ihre Fragen sind berechtigt. Aber noch nicht zu diesem Zeitpunkt“, wendet sich der Beigeordnete an Lindenau. Und er nimmt Bezug auf das unmittelbare Nachbargrundstück, das in Burscheid schon für Gesprächsstoff gesorgt hatte: „Das ist ein privates Bauvorhaben und an dieser Stelle zulässig. Das wird kommen.“

IEHK veraltet? Runge und Baack halten dagegen

Den Vorwurf, das IEHK sei veraltet, wollen weder Baack noch Bürgermeister Dirk Runge so stehenlassen. „Die Maßnahmen wachsen mit“, betont Runge und erinnert an die energetischen Nachbesserungen am Bauprojekt Haus der Kunst. Und man setze das IEHK auch nicht „sklavisch“ um: „Wir wollen es umsetzen, weil wir für geeignet halten. Weil es eine große ineinandergreifende Planung für die Innenstadt ist“, betont Baack.

Mehr Wohnraum bedeute automatisch mehr Verkehr, kritisiert Krämer-Kox. Die Stadt platze jetzt schon aus allen Nähten. Ihre Förderung: ein Verkehrskonzept zum Bauprojekt, eine Minimierung der Autostellflächen. „Wir müssen laut Bauordnung für jede Wohneinheit einen Stellplatz schaffen“, entgegnet Marc Baack. Das Thema Klima sei von Bedeutung: „Aber wir müssen auch Wohnraum schaffen.“ Das sieht Grünen-Politikerin Ute Hentschel ähnlich. Subjektiv sei sie bei Manfred Lindenau, bekennt sie. Aber: „Wir Grünen wollen kein Bauen auf der grünen Wiese. Wir sind konsequent dafür, in der Innenstadt zu verdichten.“ Das sei ohne Zweifel ein Konflikt, zumal die Wohnansprüche gestiegen seien. „Aber die Leute müssen irgendwo wohnen.“ In der weiteren Ausführungsplanung gelte es, klimarelevante Details zu benennen und zu klären.