Gauner erbeuten sechsstelligen Betrag von 80-Jährigem

Die Polizei Rhein-Berg warnt eindringlich vor Tricks der Betrüger.

Burscheid. Ein 80-Jähriger Mann aus Burscheid-Hilgen ist Opfer einer wochenlangen Betrugsmasche geworden. Wie die Polizei Rhein-Berg mitteilt, konnte ein Dieb knapp über 100.000 Euro erbeuten.

Der Täter meldete sich telefonisch bei dem Geschädigten und warnte ihn, dass Einbrecher in der Nähe seien. Aus diesem Grunde müsse er sein Geld und weitere Wertgegenstände schützen und dem als Polizist getarnten Mann aushändigen. Der 80-Jährige kam der Aufforderung nach.

So legte er im Zeitraum vom 21. bis zum 30. August an zwei Tagen Gold und Bargeld vor seine Tür, was der Täter jeweils am späten Abend abholte. Nach Angaben des Geschädigten hatte der Betrüger eine große und schmale Statur, war zwischen 25 und 30 Jahre alt und mit einem grauen Trainingsanzug bekleidet.

Noch bis zum 3. September hielten die Betrüger telefonischen Kontakt zu dem Geschädigten. Die Polizei warnt Bürgerinnen und Bürger nachdrücklich vor dieser oder ähnlichen Betrugsmethoden.

Darüber hinaus bittet die Polizei Rhein-Berg Zeugen, die weitere Angaben zur Person oder zum Tathergang machen können, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden.