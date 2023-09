Ev. Kirche Burscheid: Gäste genießen das großartige Oratorium

Georg Friedrich Händels „Messias“ wurde in der vollbesetzten Evangelischen Kirche aufgeführt

Von Tanja Alandt

Burscheid. Anstatt am See die Abendsonne zu genießen, kam halb Burscheid am Samstagabend in die evangelische Kirche an der Hauptstraße. Denn auf dem Programm stand nichts anderes als „Messias“ von Georg Friedrich Händel. Kirchenmusikdirektorin Silke Hamburger dirigierte den Sologesang von Birte Hopstein (Sopran), Cornelia Orendi (Alt), Bohyeon Mun (Tenor) und Thomas Busch (Bariton) sowie die Chorgemeinschaft und Ev. Kantorei Burscheid und das Deutsche Radiokammerorchester.

Über zwei Stunden genossen die Gäste das Oratorium in drei Teilen, das von der Ge-burt, dem Leiden, den Tod und der Auferstehung sowie der Überwindung des Todes handelt. Alle Plätze auf den Bänken waren belegt. Sogar auf der Tribüne war es schwer, noch einen Platz zu ergattern.

Das gemischte Publikum lauschte dem Werk teils mit geschlossenen Augen. Zuhörerin Ulla Michels lobte das großartige Stück. „Das hat der Chor gut einstudiert. Es ist alles sehr stimmig und hat eine richtig gute Klangfülle“, schwärmte sie. „Es macht richtig Spaß, zuzuhören. Im Publikum sitzen auch nicht nur Grauhaarige. Daran kann man ja sehen, dass es auf großes Interesse stößt.“ Lange sei es her gewesen, dass sie „Messias“ live gehört habe, berichtete sie. Besonders an dem Stück findet sie vor allem „die Lebensfreude, die da heraus spricht“. Sie hob außerdem das stetige Weiterfließen und die unterschiedlichen Emotionen hervor, die durch das Stück weitergetragen werden, sowie die „einheitliche Klanggestaltung“. „Alle Achtung“, sagte sie und weiter: „Es ist schön, dass so etwas in Bur-scheid aufgeführt wird. Das ist nicht so einfach und erfordert großes Engagement. Es ist toll, dass Silke das möglich gemacht hat und es auch von der Kirche finanziert wurde. Dann muss man nicht extra nach Köln fahren.“

Als Zugabe wurde das Hallelujah gesungen

Ebenfalls die stellvertretende Bürgermeisterin Stella Ignatz war da und hob nach den Standing Ovations und dem langanhaltenden Applaus besonders den „Abschluss mit dem Pong“ hervor. Als Zugabe gab es zur Begeisterung des Publikums das „Hallelujah“. Kirchenmusikdirektorin Silke Hamburger berichtete, dass die Idee nach Corona entstanden war, um „mit gebremstem Schaum“ wieder zueinander zu kommen. Der Messias sei „eine dankbare Aufgabe“ gewesen, die der Chor gut bewerkstelligen konnte, um auch wieder mehr Leute in die Kirche zu bekommen. Etwa sieben bis acht Monate hatten sie ein Mal pro Woche geprobt. Mit den anderen Musikern gab es nur einen Tag zuvor die Generalprobe. „Das klappt auch nur, weil wir uns sehr lange kennen.“

Den Konzertmeister kennt Silke Hamburger seit etwa 20 Jahren

Den Konzertmeister des Deutschen Radiokammerorchesters kenne sie etwa seit 20 Jahren. „Wir brauchen uns nur angucken“, sagte sie und war stolz, dass ihr Chor das so gut gemeistert hatte. „Ich bin sehr zufrieden. Das hat der Chor toll gemacht. Es ist ja eigentlich nur ein Laienchor. Viele können keine Noten. Das erfordert viel Engagement und Konzentration, um es so professionell rüberzubringen“, lobte sie.