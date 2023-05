Evangelische Kirche Burscheid feiert endlich Jubiläum

Jubiläum des Kirchenbaus: Gäste entdecken Nachdenkliches und Gruseliges.

Von Holger Hoeck

Burscheid. 2020 jährte sich zum 250. Mal der Neubau der evangelischen Kirche am zentralen Burscheider Marktplatz, die zuvor als Saalkirche im Stil des bergischen Barocks erbaut wurde. Aufgrund der Pandemie konnte die Gemeinde dieses Jubiläum seinerzeit nicht feiern, ließ diese Pläne indes auch nicht fallen. Nun konnten sie mit einem prächtigen Gemeindefest endlich realisiert werden, das mit zahlreichen Aktionen und Attraktionen in und neben der Kirche viele Besucher nach dem Gottesdienst noch längere Zeit auf dem Gelände verweilen ließ.

Proppevoll waren die Sitzbänke, als die Pfarrerinnen Annerose Frickenschmidt und Katrin Friedel mit Pfarrer Matthias Pausch den rund anderthalbstündigen Gottesdienst, der unter dem Motto „Komm, bau´ ein Haus“ stand, begannen.

„Mit so vielen Menschen hatten wir nicht gerechnet. Einfach toll“, sagt Frickenschmidt und dankte allen ehrenamtlichen Mitwirkenden wie auch dem Jugendteam, das die Fürbitten gestaltet hatte. „Aus dem Liedblatt, das danach nicht mehr benötigt wurde, konnte dann ein Papierflieger gebaut werden, der einen Wunsch für das Leben in der Kirche beinhalten sollte.

Zahlreiche Gratulationen erreichten das Pfarrer-Team nicht nur anlässlich des Jubiläums, sondern auch noch für die bis dahin pünktlich renovierte Kirche. „Wir haben die Türen farblich der Empore angepasst und insbesondere ein neues Belichtungskonzept erstellt, das eine wunderbare Atmosphäre schafft“, erläutert Katrin Friedel, die seit 19 Jahren als Pfarrerin in der Gemeinde tätig ist.

Irgendwo wartet ein Gespenst im Keller des Gemeindezentrums

Während mancher Gast erfrischende Erdbeerbowle auf Bänken im Hof genoss, lockte ein Geburtstagsbrunch die Hungrigen in den großen Saal des Gemeindehauses. Ein Bücherflohmarkt, Fotoatelier, abwechslungsreiche Spiele und eine Fotowand mit Bildern der diversen Gemeindegruppen waren weitere unterhaltsame Angebote für die Besucher. Zum Nachdenken regte die Ausstellung „Kirche wozu?“ an.

Gruselfreunde fanden hingegen einen besonderen Nervenkitzel in der Geisterbahn im Keller der Jugendetage. „Da hängen ja überall Spinnweben, und ein Skelett ist auch da. Und pass auf: Irgendwo wartet ein Gespenst, das dich erschrecken will“, warnt der siebenjährige Tobias seinen Freund Luca vor dem Zugang zur Bahn, für den der Junge unterhalb eines Tischs klettern musste.

„Das Fest spiegelt den guten Zusammenhalt in unserer Gemeinde wider und bringt neuen Schwung“, sagt Pfarrerin Katrin Friedel. „Es ist zugleich aber auch ein Schritt, nach Corona zurückzufinden in die Normalität.“ Für die Zukunft wünscht sie sich eine aktivere Beteiligung der Gemeindemitglieder am kirchlichen Leben. „Sie können mit ihren Ideen noch mehr Leben in die Gemeinde bringen. Wir hoffen, dass sie alle das finden, was sie suchen – für ihre Sehnsucht, für ihren Kummer, aber auch für ihre Freude.“