Fuchs Tarek geht erneut auf Pirsch

Hans-Josef Hungenberg legt mit „Wo ist Tarek?“ sein zwölftes Kinderbuch vor.

Burscheid. Hans-Josef Hungenberg liebt die Natur, die Tiere und die Fotografie. Und auch die Sprache ist ihm teuer, regelmäßig engagiert er sich in der Ernst-Moritz-Arndt-Schule als Lesepate im Offenen Ganztag. Alles dies kombiniert er in seinen Büchern. Elf hat er bereits geschrieben. Nun gesellt sich mit „Wo ist Tarek?“ das zwölfte hinzu.

Erneut wendet sich der in Kürten lebende Autor damit an Kinder, und erneut macht er den kleinen Fuchs aus seinem elften Buch („Verirrt im Wald“) zum Helden der Geschichte. Nicht nur in Wort und Schrift erzählt Hungenberg von Tarek, sondern auch in Bildern, indem er seine schönsten Fuchs-Fotos ins Buch aufnimmt. Die entstanden bei seinen Streifzügen durch Wald und Flur – wie immer bei Hungenberg.

Der 1955 im Bergischen geborene Autor überlässt da nichts dem Zufall, beobachtet akribisch und geduldig die Tierwelt, um im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken. „Ich habe am Fuchsbau gesessen und fotografiert und gefilmt“, berichtete er bereits beim vergangenen Buch. „Die Jungfüchse sind sehr neugierig. Selbst wenn sie einen Schreck kriegen und sie sich in den Fuchsbau flüchten, sind sie nach einer halben Stunde doch wieder da, nachdem es wieder ruhig geworden ist.“ Seien die Elterntiere dabei, sei das sehr viel schwieriger.

Großer Schreck: Papa Tjark und Mama Rena sind fort

Im neuesten Buch aber sind Papa Tjark und Mama Rena verschwunden, als Tarek im Fuchsbau aufwacht. Auch seine Geschwister sind fort. Stattdessen hört der kleine Fuchs fremde Geräusche und nimmt einen unbekannten Geruch wahr. Was Tarek glatt verschlafen hat: Genau davor sind seine Eltern blitzschnell geflohen und haben seine Geschwister Jenne, Bo und Fido mitgenommen. Dass ihr Jüngster, der sich in die hinterste Ecke gekuschelt hatte, fehlt, bemerken die Fuchseltern erst, als sie an ihrem alten Bau ankommen, der für Notfälle reserviert ist. Papa Tjark macht sich auf die Suche. Aber auch Tarek versucht, seine Eltern wiederzufinden. Dabei hilft ihm der Marder Ilga, obwohl sich Fuchs und Marder sonst gar nicht so gut verstehen. Wer weiß, was aus Tarek ohne Ilgas Unterstützung geworden wäre? Denn Geräusch und fremder Geruch entpuppen sich als Spaziergänger und sein Hund, vor denen sich Tarek und Papa Tjark sogar in die reißende Strömung des Flusses retten müssen.

„Ich habe lang überlegt, ob ich thematisch etwas anderes mache“, bekennt Hungenberg. Aber das Feedback der Kinder bei Lesungen und in den Schulen sei eindeutig gewesen: Die Fuchsbilder wären so schön, und Tarek sehe so lieb aus. „Ich hatte noch einige unveröffentlichte Bilder“, erzählt Hungenberg. Das gab den Ausschlag. Und es sei „nicht unwahrscheinlich“, dass Tarek in einem weiteren Buch im Mittelpunkt steht. Auch wenn Hans-Josef Hungenbergs Herz insbesondere für den eleganten Rotmilan schlägt: „Aber da bräuchte ich mehr Zeit. Seine Perspektive ist den Menschen ungewohnt. Sie blicken nicht von oben nach unten.“ Ein kleiner schriftlicher Anfang sei aber schon im Block. Den habe er zugunsten Tareks erstmal wieder abgebrochen.

56 Seiten umfasst Hans-Josef Hungenbergs neues Buch, ein sogenanntes Soft-Book mit weichem Einband, das als Book on demand erscheint und auf Bestellung produziert wird. „Bei den Soft-Books geht das aber sehr schnell, die sind laut Aussage des Verlags am nächsten Tag da“, sagt Hungenberg.

Bewusst hat er sich für eine neue Schrift entschieden, die sich jener angleicht, die an den Schulen gelehrt wird. „Da fällt den Kindern das Lesen leichter“, sagt Hungenberg, der gerne die Anregungen der Kinder bei Schulbesuchen und Lesungen aufgreift. Deshalb hat er dieses Mal auch Farbfotos veröffentlicht.

Und er hat die Anregungen seiner Erstleser aus dem eigenen familiären Umfeld aufgenommen, die kritisch über den Text geguckt haben. Der kommt nämlich deutlich geschmeidiger daher als früher. „Allzu viel ändern wollte ich aber nicht“, sagt Hungenberg. Es soll ja schließlich noch immer „seines“sein.

Und das ist es auch, ein typischer Hungenberg: liebevoll aufgemacht, liebevoll erzählt. Ein Buch, das lesenden oder lauschenden Kindern ebenso viel Freude macht wie vorlesenden Erwachsenen.

Wer Hans-Josef Hungenberg live erleben will, kann das am 1. April um 11 Uhr in der Buchhandlung Ute Hentschel tun. Anmeldung unter Tel. (0 21 74) 82 42. Auch in Wermelskirchen ist eine Lesung in der Buchhandlung van Wahden geplant; ein Termin steht jedoch noch nicht fest.