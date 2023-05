Frisches Team knüpft mit am Hilfsnetzwerk

„Treffpunkt Ehrenamt“: Koordinatorin Silke Riemscheid bringt mit ihren Mitstreitern Menschen mit neuen Aufgaben zusammen.

Burscheid. Silke Riemscheid mag den direkten Kontakt. Kaum etwas macht der Wahl-Burscheiderin, die viele noch als frühere CDU-Ratsfrau kennen dürften, so viel Spaß wie die Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen, sich mit ihnen auszutauschen und ein Netzwerk der Hilfsbereitschaft zu knüpfen. Nicht überraschend also, dass sie an ihrem „Treffpunkt Ehrenamt“ sogar während der Pandemie festhielt und in der Zeit, als direkte Treffen nicht möglich waren, kurzerhand am Telefon beriet. Ihre Mission: Interessierte mit dem für sie passenden Ehrenamt zusammenzubringen. Und das möglichst nicht erst, wenn sich mit dem Ruhestand plötzlich der große Leerlauf einstellt, sondern schon früher. „Viele fallen da in ein Loch“, weiß sie. Nun, Frühling 2023, meldet sich Silke Riemscheid zurück: Mit einem Team, das aus bewährten Kräften ebenso besteht wie aus tatendurstigen Neulingen. Bereit zum Neustart. „Eine Herzensangelegenheit“ sei es für sie, verrät Silke Riemscheid.

Christa Puppe gehört zu den Mitstreitern der ersten Stunde im Jahr 2010. „Man kann im Ehrenamt ganz neue Dinge entdecken und neue Seiten an sich selbst“, sagt sie aus eigener Erfahrung. Sie hatte durch ihren Beruf viel mit Kindern zu tun: „Meine Eltern sind früh gestorben; ich hatte keinen Kontakt zu älteren Menschen.“ Erst als ihre Schwiegermutter ins Altenheim gezogen sei, habe sich das geändert. Heute ist sie dort ehrenamtlich tätig. „Da ist etwas ganz Eigenständiges gewachsen“, sagt sie. Eine Erfahrung, von der sie in den Beratungen erzählt: „Es ist ein großes Glück, vermitteln zu können und auf Leute zu stoßen, die etwas machen wollen.“

„Gemacht“ hat auch Dr. Andreas Tischler viel: Von Haus aus ist er Historiker, war jedoch als Unternehmer und ehrenamtlich im Bereich Kirche unterwegs. „Das wuchs sich dann aber zu einer Leitungsfunktion aus“, blickt er zurück: „Das wurde mir zu viel.“ Nun ist er als derzeit einziger Mann im Beratungsteam Hahn im Korb, hätte aber gegen weitere männliche Ergänzung ganz und gar nichts.

„Ich bin seit einem Jahr auf der Suche, was ich nach dem Berufsleben Gutes tun kann“, beschreibt Marita Franssen, studierte Sozialwissenschaftlerin und bis dato für die Bundesagentur für Arbeit tätig. Etwas „Sinnstiftendes“ schwebe ihr vor. Ganz ähnlich geht es Petra Wehner, früher Krankenschwester: „Ich möchte meine soziale Kompetenz weiter ausleben“, sagt sie. Das tut sie bereits bei ihrem Engagement im Altenheim und künftig als Teil des Beratungsteams.

Karen Göbel kennt „Treffpunkt Ehrenamt“ schon länger. Das aber aus der Zeit ihrer Berufstätigkeit: „Ich habe in der IT gearbeitet“, verrät sie – und hat in dieser Funktion das Team um Silke Riemscheid schon ein paar Mal auf Vordermann gebracht.

Übrigens: Ein Verein ist „Treffpunkt Ehrenamt“ nicht. Sondern ein lockerer Verbund aus Aktiven, in dem Silke Riemscheid die Fäden zusammenhält. Ein ganzes Aufgabenpaket hat man sich schon verordnet: Mehr Präsenz in den Digitalen Medien will das Team zeigen – der neue Facebook-Account ist schon eröffnet, die Homepage gibt es schon seit längerem. Man will bei Vereinen, Unternehmen, Organisationen wieder deren Bedarf an Ehrenamtlern abfragen; die derzeitigen Daten sind nicht mehr auf aktuellem Stand. Die Zusammenarbeit mit der Volkshochschule soll verstärkt werden und auch die mit den Unternehmen: „Wir würden gern auf die Mitarbeiter zugehen, die sich dem Ruhestand nähern“, sagt Silke Riemscheid. Noch aber gestalte sich das von Unternehmensseite her schwierig. bedauert sie. Wenn das frühere Kramerhaus umgebaut und das Tri-Café eingezogen ist, könnte es eine Beratungsstunde vom „Treffpunkt Ehrenamt“ auch dort geben – ein Schritt in die unmittelbare Innenstadt für mehr Sichtbarkeit.

„Ehrenamt muss gar nicht immer etwas Riesengroßes sein“, sagt Petra Wehner. „Auch die kleinen Dinge sind wichtig. Jedes Rädchen zählt.“ Der Verdienst sei ein anderer als im Berufsleben: Man entscheide selbst, was und wie viel man machen wolle, sagt Wehner. „Der Verdienst ist ein Lächeln, das zurückkommt.“

Kontakt

Immer donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr bietet der „Treffpunkt Ehrenamt“ im Rathaus eine Beratung an. Das Team bittet um eine vorherige Anmeldung, die telefonisch oder per E-Mail

erfolgen kann:

Tel. (0 21 74) 78 60 16.

info@ehrenamt-burscheid.de

www.ehrenamt-burscheid.de