Frauentrio zeigt „Form, Farbe, Papier“

„Kunst im Badehaus“ stellt Arbeiten von Tomoko Sato, Renate Fischer und Christina Koester aus.

Von Sabine Naber

„Diese Frühjahrsausstellung läutet das zehnte Jahr unserer Ausstellungsreihe ,Kunst im Badehaus' ein. Und wir freuen uns, dass wir nach der langen Coronazeit hier wieder tätig werden dürfen“, sagte Jelle von Dryander, die Vorsitzende des Kulturvereins, als sie am Freitagabend die rund 40 Gäste begrüßte, die zur Vernissage ins Kulturbadehaus gekommen waren.

Die drei Künstlerinnen, Christina Koester aus Solingen sowie Renate Fischer und Tomoko Sato – beide kommen aus Köln –, die zu unterschiedlichen Zeiten schon einmal im Kulturbadehaus ausgestellt hatten, habe sie gezielt darauf angesprochen, ob sie sich hier noch einmal präsentieren möchten. „Damit können wir endlich einmal eine Ausstellung eröffnen, zu der nur Frauen ihre Werke zeigen“, hob die Vorsitzende hervor. Und bedankte sich bei den Sponsoren, ohne deren Unterstützung das nicht möglich gewesen wäre.

Musikalisches Trio sorgte für beschwingte Atmosphäre

„Diese Auswahl aus zehn Jahren eigenständiger Kunst war nicht einfach“, betonte Heinz-Peter Knoop, Mitglied des Burscheider Kulturvereins. Und erinnerte an Patrizia Marchese mit ihren Installationen im gesamten Badhaus, Angela Kiersch mit ihren filigranen Skulpturen aus Kiefernnadeln und Beeren und auch an die elementaren Bilder von Jose-Luis Ortega. „Heute heißt die Überschrift ,Form, Farbe, Papier' damit haben wir uns festgelegt“, sagte er mit Blick auf die Werke der unterschiedlichen Künstlerinnen mit ihren drei eigenständigen Werkgruppen. „So haben wir in den kommenden drei Wochen eine harmonisch zusammengestellte Ausstellung. Bildende Kunst ist auch in der Zeitenwende – wo auch immer sie sich hinwendet – ein wichtiger Faktor zum Erspüren, was der Sinn unseres Daseins ist“, fasst es Knoop zusammen. Und während die Gäste ihre Blicke auf die Bilder, die Installationen und Skulpturen richteten, sorgte ein Trio für einen wunderbar beschwingten, musikalischen Rahmen. Am Piano saß Clemens von Dryander, am Schlagzeug Andreas Genschel und Nandor Ceruus spielte Akkordeon.

„Bei der Musik richten wir uns im Allgemeinen nach den Wünschen der Künstlerinnen und Künstler. Aber weil die keine Idee hatten, haben wir auf etwas Altbewährtes zurückgegriffen“, erklärte Jelle von Dryander. Und das kam bei den Gästen gut an. Ebenso das liebevoll zusammengestellte kleine Büffet, das die Besucher kulinarisch verwöhnte.

„Wir interessieren uns für Kunst, mögen vor allem außergewöhnliche Kunstwerke“, sagt Werner Hambüchen. „Und wir überlegen dann auch immer gleich, wo es in unserer Wohnung noch hinpassen könnte“, erklärt Elke Hambüchen mit Blick auf die Skulptur mit dem Namen „Rettungsschirm“ von Christina Koester. Das Kulturbadehaus bezeichnet das Ehepaar als ein Kleinod: „Es hat so eine ganz besondere Atmosphäre und wir sind froh, dass sich der Kulturverein hier so engagiert.“

„Es ist schön, wenn man sich mal etwas in Ruhe angucken kann“, findet Mechthild Maasfeld, die aus Monheim zur Vernissage angereist war und es toll findet, dass sich in Burscheid ein Verein so aktiv für Kunst engagiert. Zu dieser Ausstellung hat sie einen besonderen Bezug, denn eine der drei Künstlerinnen kennt Mechthild Maasfeld persönlich: „Renate Fischer und ich sind beide Lehrerinnen, wir waren Kolleginnen. Dann sieht man so eine Ausstellung ja noch einmal anders“, ist sie überzeugt.

Öffnungszeiten: Die Ausstellung von Christina Koester, Renate Fischer und Tomoko Sato im Kulturbadehaus an der Bürgermeister-Schmidt-Straße 7c kann noch bis zum 26. März besucht werden. Öffnungszeiten sind donnerstags und freitags von 18 bis 20 Uhr, samstags von 11 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr.

Fenster-Sanierung

Während der Vernissage erinnerte die Vorsitzende Jelle von Dryander daran, dass die sieben Fenster im Kulturbadehaus ersetzt werden müssen. Kostenpunkt 10 000 Euro, davon muss der Verein die Hälfte aufbringen. Eine oben offene Laterne stand

deshalb für Spenden bereit. Auch Kanister voller selbstgepresstem Apfelsaft aus eigener Ernte wurden verkauft. „Der Erlös geht auch in die neuen Fenster“, versicherte von Dryander.