Frau versucht, Tür einzutreten

Kriminalität

Wie die Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises mitteilt, hat am Donnerstagnachmittag gegen 13.15 Uhr eine Zeugin beobachtet, wie eine Frau versucht hat, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Kölner Straße in Hilgen einzutreten.

Die Täterin wurde durch die Zeugin gestört und flüchtete vom Tatort. Die Täterin konnte wie folgt beschrieben werden: geschätztes Alter Mitte 20, circa 170 bis 175 cm groß, blonde Haare, dunkelblaue Jacke, schwarze Hose. Die Polizei konnte die Frau vor Ort nicht mehr antreffen; die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls au. Zum Tatort sei außerdem der Erkennungsdienst gerufen worden, um mögliche Spuren zu sichern, so die Kreispolizeibehörde. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer Tel. (0 22 02) 20 5-0 entgegen. -nal-