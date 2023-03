Frau bei Unfall leicht verletzt

Einsatz

Zum Glück nur leicht verletzt wurde am Freitagabend eine 44-jährige Frau aus Burscheid.

Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, wollte sie, aus Leverkusen kommend, nach links in den untergeordneten Teil der Hauptstraße abbiegen. Dort wollte eine 23-jährige Kölnerin mit ihrem Pkw nach links in die Friedrich-Goetze-Straße einbiegen. Sie kollidierte bei ihrem Einbiegevorgang im Einmündungsbereich mit dem Pkw der Burscheiderin.

Die Frau wurde laut Polizei nach dem Zusammenstoß leicht verletzt in eines der umliegenden Krankenhäuser gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An den beteiligten Fahrzeugen, die fahrbereit blieben, entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. -acs-