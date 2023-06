Fränk Heidler möchte anderen helfen

Das Deutsche Rote Kreuz, Ortsgruppe Burscheid, ehrte seine eifrigsten Blutspender.

Von Lena Spataro

Burscheid. Jeder kann im Laufe seines Lebens auf eine Blutspende angewiesen sein oder zumindest jemanden kennen, bei dem das früher oder später der Fall ist. Fränk Heidler kennt das nur zu gut und geht daher regelmäßig zur Blutspende. Am vergangenen Samstag wurde Heidler dafür gemeinsam mit 20 anderen Frauen und Männern bei der diesjährigen Blutspenderehrung des Deutschen Roten Kreuz (DRK) Burscheid ausgezeichnet. Für 25, 50, 75, 100 und 125 Mal Blutspenden gab es im Restaurant „Altes Landhaus“ Weine und Urkunden für die fleißigen Spender.

+ Fränk Heidler hat schon 150 Blutspenden absolviert. © Doro Siewert

Ganz oben mit dabei war Fränk Heidler. Mit 150 gespendeten Blutkonserven galt der Burscheider am Samstagmorgen als Spitzenreiter. „Ich möchte anderen Menschen in Notfällen helfen“, antwortete Heidler auf die Frage, warum er so oft Blut spendet. „Es gibt einfach genügend schwere Unfälle“, fügt der 68-Jährige hinzu, der als 18-Jähriger bei der Bundeswehr erstmals spendete. Seiner Motivation liegt ein Schicksalsschlag zugrunde: Drei Jahre nach seiner Erstspende verunglückte sein Bruder bei einem Verkehrsunfall schwer. Seine Schwägerin starb noch an der Unfallstelle. Sein Bruder erlag nach einem 14-tägigen Überlebenskampf im Krankenhaus schließlich seinen Verletzungen. „In der Zeit habe ich auch Blut gespendet, weil ich wusste, dass irgendjemand darauf angewiesen sein wird.“ Denn auch wenn es sein Bruder nicht geschafft hat, können Blutkonserven im Ernstfall Leben retten.

Bis zu sechs Mal im Jahr kann Heidler sich anzapfen lassen

Seitdem blieb der Burscheider weiter dabei. „Am Anfang konnte ich nur zwei Mal im Jahr spenden, dann vier Mal und mittlerweile bis zu sechs Mal“, erklärte Heidler. Das versuche er, auch auszuschöpfen, insofern er die Zeit dafür hat. Seit einigen Jahren wird der Burscheider mit der Blutspende-App ganz einfach an seinen nächsten Termin erinnert. In seiner Familie würden einige mitziehen: „Meine Tochter spendet auch regelmäßig.“ Bei Frauen liegt die maximale Spendenanzahl, anders als bei Männern, bei vier Mal im Jahr.

„Außerdem bin ich selber Motorradfahrer, daher kenne ich die Gefahren nur zu gut“, fügte Heidler hinzu. Und tatsächlich sind Verkehrsunfälle eine häufige Ursache für benötigte Blutspenden. „Die Ferienzeit hat gerade begonnen, da können wir wie jedes Jahr mit vermehrten Unfällen auf den Autobahnen rechnen“, erklärte auch Kirsten Kühn. Die Vorsitzende des DRK Burscheid fügte hinzu: „Im Bereich der Krebsbehandlung werden allerdings die meisten Blutspenden benötigt.“ Dabei kann eine Blutkonserve gleich mehreren Menschen zugute kommen. Denn um verschiedene Einsatzfelder mit einer Vollblutspende abdecken zu können, werden teilweise auch einzelne Blutbestandteile abgesondert. So können das Plasma, die Blutplättchen und Blutkörperchen einzeln eingesetzt werden.

„Bis zu drei Menschen können somit von einer Blutkonserve profitieren“, sagte Kühn. Umgerechnet könnte Frank Heidler also schon bis zu 450 Menschen mit seinen Blutspenden geholfen haben.

In Burscheid ist der nächste öffentliche Termin zur Blutspende der 14. August.