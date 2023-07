Fotos ermöglichen einen Blick hinter die Museumskulissen

Ausstellung „Schatzkammer Depot – Einblicke in die Sammlungsarbeit“.

Bergisches Land. Noch bis zum 13. August wird in der Zehntscheune des Freilichtmuseums Lindlar die neue Fotoausstellung „Schatzkammer Depot – Einblicke in die Sammlungsarbeit“ gezeigt. Die Aufnahmen geben Einblicke in die klassischen Museumsaufgaben – Sammeln, Dokumentieren, Bewahren, Forschen und Vermitteln.

Das Freilichtmuseum lebt von den Original-Objekten und Alltagsgegenständen, die faszinierende Einblicke in den Alltag in der Region in den vergangenen 120 Jahren geben. Doch wie und wo werden die Gegenstände gelagert, die aktuell nicht in Ausstellungen auf dem Gelände gezeigt werden? Die Fotoausstellung gibt Einblicke hinter die Kulissen der Museumsarbeit.

Mehr als 35.000 Objekte aus dem Alltagsleben

Mehr als 35.000 Objekte aus verschiedenen Bereichen des Alltagslebens umfasst die kulturhistorische Sammlung des Freilichtmuseums. Die meisten Objekte stammen aus dem Bergischen Land oder haben einen direkten Bezug zur Region. In ihnen spiegeln sich die Lebensstile und Alltagspraktiken ihrer ehemaligen Besitzer in vielfältigen Facetten wider.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die Tätigkeiten der Sammlungsdokumentation und Aufbewahrung im Depot: Angefangen bei der Aufnahme der Objekte in die Sammlung hin zur Vergabe der Standorte wird der Weg der Objekte in die Sammlung nachvollzogen.

„Neben der Objekt-Erfassung und Vorbereitung von Ausstellungen kommt auch dem Wissenstransfer historischer Handwerks- und Arbeitstechniken ein immer größerer Stellenwert zu. Zu diesem Zweck werden vermehrt Zeitzeugenberichte aufgezeichnet, die dazu beitragen, Wissen zu erhalten“, berichtet das Freilichtmuseum, das sich in Trägerschaft des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) befindet.

Auch das einstige Kiosk vom Wermelskirchener Markt befindet sich mittlerweile im Freilichtmuseum in Lindlar und ist dort im Original-Zustand aufgebaut. Info und Kontakt: Die Ausstellung „Schatzkammer Depot – Einblicke in die Sammlungsarbeit“ im LVR-Freilichtmuseum Lindlar“ ist bis zum 13. August zu sehen. Für den Besuch wird der übliche Museums-Eintritt erhoben. -sng-

Weitere Informationen erteilt das Museum auch unter Tel. 02266- 471920.