Flamingoboys springen spontan auf die Bühne

Verein „Burscheid Live“ feierte das fünfjährige Bestehen mit einer Frühjahrsshow im Megafon.

Von Holger Hoeck

Normalerweise bietet der Saal im Kinder- und Jugendzentrum Megafon genügend Platz für Besucher von Veranstaltungen. An diesem Nachmittag ging jedoch nichts mehr; Helfer mussten Sitzgelegenheiten aus anderen Räumen herbeischaffen, und viele Gäste fanden nur noch an der Seite einen Stehplatz. Zu groß war der Andrang, als Moderator Thomas Kaps das mehrstündige Programm der „Frühjahrsshow“ eröffnete, mit dem der Verein „Burscheid Live“ sein fünfjähriges Bestehen gebüh-rend feierte.

+ Celina Grunow ist Burscheiderin: Die Newcomerin hatte im Megafon einen großen Auftritt. © Doro Siewert

Drei Blöcke umfasste das vielfältige Programm, das vorwiegend Tanzdarbietungen und Gesang beinhaltete. Vereinsvorsitzender Uwe Graetke freute sich, dass sich unter den zahlreichen Besuchern auch Ehrengäste wie etwa Nurhan Dogruer-Rütten, Leiterin des kommunalen Integrationszentrums des Rheinisch-Bergischen Kreises, und Celine Zahn, Regionalmanagerin Leader Bergisches Wasserland e.V., gemischt hatten. Landrat Stephan Santelmann fand anerkennende Worte für das ehrenamtliche Engagement der Vereinsaktiven, „das einfach nicht hoch genug zu schätzen ist.“ Er lobte die seit der Vereinsgründung initiierten Unternehmungen insbesondere im kulturellen und musikalischen Bereich und drückte seine Hoffnung aus, dass der Verein in Zukunft so weiter- macht.

Auch Bürgermeister Dirk Runge gratulierte dem noch jungen Verein zum ersten Jubiläum, dessen Name Programm sei. „Mit vielfältigen Aktionen bringen Sie Leben in die Burscheider Innenstadt und haben somit die Attraktivitätssteigerung des historischen Stadtkerns im Blick. Darüber hinaus setzt sich Ihr Verein aber auch für die Schaffung neuer Lebensräume für Wildbienen und anderen Insekten auf der vom Verein in Hilgen gepachteten Wiese ein.“ Der Verein stehe für ständig neue Ideen und sei daher zu Recht 2020 mit dem dritten Platz des Burscheider Heimatpreises ausgezeichnet worden.

Nach den Grußworten wurde die Bühne geräumt für die großen wie auch mitunter sehr jungen Künstler. Den Anfang machten verschiedene Tanzgruppen von „Pilates & Dance by Silvia“, die von zwei Tanzduos der integrativen Einrichtung „Nash Dwor“ abgelöst wurden. Für den Gesang sorgte Nati Casaluci, die bereits in verschiedenen TV-Casting-Shows aufgetreten ist und zudem ihren Vater Albino („Der singende Koch“) musikalisch begleitet, und die talentierte Newcomerin Celina Grunow. Sänger Massimo Nigordi, bekannt aus der Daily Soap „Köln 50667“, lieferte einen umjubelten Auftritt ab, der die Stim-mung im Saal zum Kochen brachte.

Heimspiel für die Megadancer, Gastspiel aus Leverkusen

Aus Leverkusen waren Vertreter von „Marimars Tanztempel“ angereist, die gleich das ukrainische Vize-Weltmeisterpaar Iana und Sergej Rybak mitbrachten. Ein Heimspiel hatten hingegen die „Megadancer“ der gastgebenden Einrichtung. Zur großen Freude der Zuschauer ließ sich dann sogar die Band Flamingoboys, deren Mitglieder zunächst nur im Publikum saßen, zu einem viel umjubelten Spontan-Auftritt animieren.

Angesichts der fröhlichen Stimmung unter den gut auf-gelegten Gästen freute sich Vorsitzender Uwe Graetke über die Rückkehr der „Früh-jahrsshow“ nach der pande-miebedingten Zwangspause. „Silvia Grunwald vom Tanz-studio ´Pilates & Dance´ hatte uns im Herbst wegen einer Fortsetzung angesprochen, und dann fiel uns ein, dass wir ja fünf Jahre existieren. Das passte dann einfach wunderbar!“. Künstler für die Show zu finden, stellte hierbei keine besondere Schwierigkeit dar. „Viele sind uns aus früheren Auftritten, etwa auf unserem Altstadtfest oder Internationales Burscheid, bekannt. Sie waren auch umgehend bereit, mitzuwirken.“

Graetke bedankte sich bei der Firma Willy Löher für die finanzielle Unterstützung der Show, die ansonsten durch Einnahmen aus Eintrittsgeldern sichergestellt wurde. Für die Verpflegung der Besucher zeichneten die Cheerleader des „Rehabilitations- und Behindertensport Burscheid“ verantwortlich, die den Verkaufserlös für die Anschaffung neuer Kostüme investieren möchten.

+ Gute Laune und viel Pepp versprühten auf der Bühne die jungen Megadancer. © Doro Siewert

Hintergrund

Der im März 2018 gegründete Verein hat sich zur wesentlichen Aufgabe die Wiederbelebung des historischen Stadtkerns im Bereich des Marktplatzes, der Kirchenkurve und der dortigen Evangelischen Kirche gemacht. Hierfür hat er unterschiedliche Veranstaltungen initiiert – unter anderem Altstadtfest, Burscheider Martinspark und Internationales Burscheid. Ferner engagiert er sich für die Förderung des Natur- und Umweltschutzes. Dazu hat Graetke mit seinen Mitstreitern eine Wiese in Hilgen gepachtet, die naturnah gestaltet wird. Der Verein ist offen für Privatpersonen wie auch für Gewerbetreibende.